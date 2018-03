Ab 1950 benützt Irving Penn in seinen Pariser, Londoner oder New Yorker Studios dann als Hintergrund für Porträts zumeist ein Stück heller, ölfleckiger Theaterleinwand, die im großen Saal im Erdgeschoss von C/O Berlin als Original ausgestellt ist. Und schräg gegenüber sieht man zum Beispiel den Dichter T. S. Eliot im Penn-Foto vor und auf diesem Stück porträtiert. Magic Moment.

Gleich neben Eliot hängt auch die legendäre Aufnahme von Marlene Dietrich 1948, wohl auf einem Hotelbett (hier abgebildet), und von Pablo Picasso 1957 in seinem Haus an der Cote d’Azur, mit Hut, spanischer Capa und dem aus dem Schatten dunkelhell hervorglühenden linken, alle Welt aufnehmend verschlingenden Auge. Auch diese Meisterstücke sind arrangiert, aber schneller als üblich außerhalb des Studios entstanden.

Als Penn in den Jahren 1967 bis 1971 seine insgesamt zehn Reisen für das Projekt „Worlds in Small Rooms“ machte, schlug er buchstäblich seine Zelte auf. Penn schuf an Wegen oder Plätzen mit eine paar eingepflockten Leinwänden kleine mobile Ateliers mit Tageslicht und lud Männer aus Papua-Neuguinea in traditionellen Kriegsmasken oder tätowierte, in ihre schleierhaften Gewänder gehüllte Tuareg-Frauen oder Berberinnen in Marokko ein, bei ihm ihre Scheu vor Kameras und dem zunächst nur kolonialistisch wirkenden Blick seines kleinen Teams nach und nach abzulegen. Ähnlich war Penn bereits 1949-51 bei einer Exkursion in die 3600 hoch gelegene peruanische Stadt Cuzco vorgegangen.

Die Nichtprominenten erhalten keine Namen

Dort hatte er von einem örtlichen Fotografen ein kleines Studio gemietet, die Türen aufgemacht und die Bevölkerung eingeladen, sich porträtieren zu lassen. Sein damals auch von zeitgebundenen Vorstellungen des „Exotischen“ geprägtes Interesse galt vor allem indigenen Menschen. Es sind Landarbeiter, Tagelöhner, Kinder. Ebenso wie bei seinen späteren Bildern aus London, Paris oder New York, wo er im Studio Müllsammler, Kellner, Ballonverkäufer oder Kanalarbeiter ablichtet, erinnern die schwarzweißen Silbergelatine-Prints an viel frühere Fotografien: an Eugène Atgets Aufnahmen von Paris im 19. Jahrhundert oder August Sanders Bildergalerie der einst proletarischen und bürgerlichen Stände. Außer Penn hat sich davon in seinen Porträts auch der große Richard Avedon inspirieren lassen. Doch anders als bei Avedon erhalten die Nichtprominenten keine Namen.

Sie bleiben anonym. Wie die üppigen Frauenakte, die zugleich nur Torsi sind. Körper ohne Gesicht. Aber das hatte Penn mit seinen Modellen vereinbart. Und alle, auch die unbekannten Indios oder Tuaregs, haben bei ihm ihre eigene Würde. Oft sieht man ihnen, die Köpfe erhoben oder gar in den Nacken gelegt, den Stolz noch an. Sie sind Objekte vor Penns Objektiv – und Subjekte aus eigenem Recht.

Auf den ganz frühen Bildern, ab Ende der 1930er Jahre, wie in den späten Serien dominieren dann ganz die Objekte. Wunderbare, auch farbige Stillleben, oft angeregt durch Maler, von Caravaggio bis Cézanne. Oder abgerauchte Zigaretten, die der Nichtraucher Penn in Nahaufnahmen zu fantastischen Skulpturen macht. Wie archäologische Fundstücke, rußig, schrundig, pompejanisch, dunkle Asche und Tabakreste wie Lava, und die fleckig weißen Papierhüllen gleichen Mumien. Die Welt auf und in – der Kippe.

Last not least: Der bei Schirmer/Mosel zur Ausstellung erschienene 372 Seiten starke Text-Bildband „Irving Penn – Centennial“ bietet zu allem noch eine grandiose Begleitung und Vertiefung (68 €). Irving Penn – Der Jahrhundertfotograf. Bei C/O Berlin bis 1. 7., tägl. 11 - 20 Uhr