Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist gestorben. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf seine Tochter. Als Amos Klausner wurde er am 4. Mai 1939 in Jerusalem geboren. 1954 trat er dem Kibbuz Chulda bei und nahm den Namen Oz an, der auf Hebräisch Kraft, Stärke bedeutet. Seit dem 6-Tage Krieg ist er in der israelischen Friedensbewegung aktiv und befürwortet eine Zwei-Staaten-Bildung im israelisch-palästinensichen Konflikt. Er ist Mitbegründer und herausragender Vertreter der seit 1977 bestehenden Friedensbewegung Schalom achschaw (Peace now). Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1992, Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main 2005, Siegfried Lenz Preis 2014). Sein Roman "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" wurde in alle Weltsprachen übersetzt und 2016 als Film adaptiert. Oz gilt als der meistübersetzte Autor Israels. Tsp