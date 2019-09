007-Darsteller Daniel Craig ist in der europäischen Kulturhauptstadt Matera eingetroffen, wo er für die Dreharbeiten zum nächsten James-Bond-Film „No Time To Die“ vor der Kamera stehen wird.

Zusammen mit Regisseur Cary Joji Fukunaga und der französischen Schauspielerin Léa Seydoux („Spectre“) posierte der 51-jährige Craig unter blauem Himmel vor der malerischen Kulisse Materas für Fotos, die am Montagabend auf den offiziellen James-Bond-Kanälen bei Twitter und Instagram veröffentlicht wurden.



In der süditalienischen Stadt drehte die zweite Crew (Second Unit) bereits in den vergangenen zwei Wochen umfangreiche Actionszenen, bei denen Stuntleute mit dem Aston Martin DB5 und auf dem Motorrad durch abgesperrte Straßen von Matera rasten.

Mit einem silbernen Aston Martin war der berühmte Geheimagent unter anderem schon in den Filmen „Goldfinger“ (1964) und „Skyfall“ (2012) unterwegs. Anwohner in Matera waren nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANSA zuvor auf die Dreharbeiten für den Bond-Film hingewiesen worden.

Craigs letzter Bond

Zuvor wurde „No Time To Die“ bereits in Norwegen, auf Jamaika und in den Pinewood Studios bei London sowie im Zentrum der britischen Hauptstadt gefilmt. Neben Craig, für den es wohl der letzte Einsatz als 007 wird, und Seydoux gehören Oscar-Gewinner Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) und Lashana Lynch („Captain Marvel“) zur Besetzung des 25. James-Bond-Films.

„No Time To Die“ soll am 2. April 2020 in den deutschen Kinos starten.