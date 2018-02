Jüdisches Museum Berlin Altbau EG, Museumskasse, Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

Preise: Kategorie A: 29 € (erm. 25 €)

Kategorie B: 25 € (erm. 21 €)

Kategorie C: 16 € (erm. 12 €)

Buchungen online unter jmberlin.de/intonations oder Telefon 030/25993488 (täglich 10-16 Uhr). Ermäßigungen nur an der Museumskasse.

In diesem Jahr gibt es eine besondere Verbindung zwischen dem Jüdischen Museum Berlin und Jerusalem. Für die große Ausstellung „Welcome to Jerusalem“ erhalten Konzertbesucher gegen Vorlage ihres „intonations“-Tickets vom 21. bis 26. April 25 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt ins Museum: 6 statt 8 € (ermäßigt 2,25 statt 3 €) an der Museumskasse.

