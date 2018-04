Eine neue Gedenktafel aus Anlass von Marx’ 200. Geburtstag am 5. Mai 2018 hat Dieter Beuermann beantragt. Der Hauptgesellschafter des traditionsreichen Otto-Meissner-Verlags, in dem 1867 erstmals „Das Kapital“ erschien, sagt, Kultursenator Lederer habe das befürwortet. Voraussetzung sei aber die Empfehlung des Historischen Beirats. Die wurde nicht erteilt, das Ansinnen im November 2017 daraufhin von der Senatskulturverwaltung abgelehnt. Eine Begründung enthält die schriftliche Antwort nicht, stattdessen heißt es: „Es werden stets deutlich mehr Gedenktafeln vorgeschlagen, als realisiert werden können.“

Eine Ahnung davon, wie es hier um 1840 ausgesehen hat, gewährt die nur zwei Querstraßen vom Marx-Haus entfernte Marienstraße. Auf ihren 300 Metern sind ungewöhnlich viele Häuser aus jener Epoche erhalten. Auch die Fassaden in Hellgrau, Rosé und Lindgrün entsprechen dem Geist des Biedermeier. Welche Aussicht die Fenster zum Hof boten, hat Adolph von Menzel in zeitgenössischen Bildern aus seinen Wohnungen in der Marienstraße 22 und der Luisenstraße 24 überliefert.

Marx versucht sich in Berlin zunächst weiter als Literat. Seiner Jenny, die er schmerzlich vermisst – kurz vor der Abreise hat er sich mit der vier Jahre älteren Jenny von Westphalen verlobt –, schreibt er Liebesgedichte, die sie zu Tränen rühren. Er selbst nennt seine Dichtung fast schon verzweifelt „breit und formlos“. Wie Friedrich Engels später bestätigt, entfernt sich Marx in Berlin vom Jurastudium. Auch wenn er dreimal die Note „vorzüglich fleißig“ erhält.

Drei Tage lang währten die Straßenschlachten

Im Berliner Volk gärt es. 90 Prozent verdienen so wenig, dass sie keine direkten Steuern bezahlen. Seit dem Ende Napoleons und seiner Kontinentalsperre erreichen billige englische Industriewaren den Kontinent. Die Leibeigenschaft ist aufgehoben, Menschen ziehen auf der Suche nach Arbeit in Massen in die Städte. Doch das Handwerk liegt darnieder. Noch gibt es so gut wie keine Proletarier, eine Industrie ist erst im Entstehen. August Borsig errichtet 1837 vor dem Oranienburger Tor seine Maschinenfabrik. Allgegenwärtig ist der Eckensteher, der mit behördlichem Segen auf der Straße auf Arbeit wartet – und in der Figur des „Nante“ im Königstädtischen Theater am Alexanderplatz sowie in Adolf Glaßbrenners satirischen Groschenheften in den 1830ern berühmt wird.

Diesem Berliner Volk bescheinigen die Zeitgenossen eine verhärmte Härte, gepaart mit sarkastischem Wortwitz. Die Mischung steigert sich zuweilen zum Aufruhr. Etwa in der Feuerwerksrevolution von 1835. Die Behörden hatten den Berlinern die Erlaubnis entzogen, an Königs Geburtstag die beliebten Knallfrösche abzubrennen, weil das Feuerwerk allzu oft aus dem Ruder lief. Drei Tage währten die Straßenschlachten, die das Verbot nach sich zog. Es gab Tote.

Von etwas zivilerem Charakter ist der Stralauer Fischzug, das jährlich im August stattfindende größte Volksfest einschließlich saurer Gurken, Knoblauchwurst, Kümmel und Bier, „ungekränkelt von Berliner Kulturergüssen“, wie Robert Springer schreibt. Den Sommer 1837 verbringt Marx an Tuberkulose erkrankt zur Kur in einem Stralauer Gasthof. Der steht nicht mehr, dafür eine zu DDR-Zeiten errichtete Marx-Gedenkstätte in der Nachbarschaft.

Berlin als europäische Metropole ist gut vernetzt

Natürlich besucht der junge Marx den Jahrmarkt und kommt in Stralau in Kontakt mit einer vergleichsweise subversiven Truppe, dem Doktorklub, in dem man den unter Intellektuellen so geschätzten Linkshegelianismus diskutiert. Die Leidenschaft für Hegels heute verschwurbelt anmutende Gedankengänge ist groß, der Widerspruch als Methode im Ringen um ein höheres Bewusstsein begeistert die Studenten. Und die Liberalen pochen auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen in Religion und Politik. Doch immer noch herrscht in Preußens Hauptstadt der beinahe 70-jährige Friedrich Wilhelm III. als absoluter Monarch ohne Verfassung und misstrauisch gegen jeden Fortschritt.

Marx ist beseelt von seinen neuen Stralauer Freunden, möchte auf dem Heimweg „am liebsten jeden Eckensteher umarmen“. In einem langen Brief erläutert der junge Karl seinem Vater die Hinwendung zu Hegels Philosophie. Bis vier Uhr morgens schreibt er, da ist „die Kerze gänzlich abgebrannt“.

Berlin als europäische Metropole, wenn auch von geringerem Rang als London oder Paris, ist gut vernetzt. Die Mitglieder des Doktorklubs treffen sich auch im „Stehely“, einem der damals wichtigsten Kaffeehäuser an der Ecke Charlotten-/Jägerstraße. Dort liegen Zeitungen aus, nicht nur die deutschen Blätter, sondern auch solche aus dem Ausland. Heute steht dort übrigens ein roter Bau in historisierender Plattenbauweise.

Im Mai 1841 verlässt Marx Berlin

Durch seine Verbindungen im Klub lernt Marx Bettina von Arnim kennen. Sie lädt die Intellektuellen zum Salon in ihre Wohnung Unter den Linden 21. Den jungen Marx nimmt sie mit auf ihre Wanderungen. Auf ihren Streifzügen durch das „Voigtland“, gemeint ist Berlins Elendsviertel vor den Toren der Stadt, sammelt Bettina von Arnim den Stoff für ihr neues Werk. Unter dem Titel „Dies Buch gehört dem König“ wird es 1843 erscheinen, drastisch die Not der Armen beschreiben.

1838 stirbt der Vater von Karl Marx. Die väterlichen Schecks bleiben vorerst aus, er besucht keine Vorlesungen mehr. Sein Freund Edgar von Westphalen hilft, die beiden ziehen zusammen in die Luisenstraße und Edgar übernimmt die Miete. Marx schreibt seine Dissertation über den antiken Epikur als ganz und gar diesseitigen Philosophen. Er reicht sie nicht in Berlin ein, sondern per Post in Jena. Wohl aus Kostengründen, in Jena belaufen sich die Gebühren für die Doktorarbeit nur ungefähr auf ein Drittel dessen, was in Berlin verlangt würde.

Im Mai 1841 verlässt er Berlin. Er wird keine Professur anstreben, wie ursprünglich einmal geplant, sondern Redakteur der neu gegründeten, monarchiekritischen und schließlich verbotenen „Rheinischen Zeitung“. Berlin hat Marx noch nicht zum Kommunisten gemacht. Aber hier verlässt er die für ihn vorgesehene Bahn, wechselt von der Juristerei zu Hegel. Sein eigenes Gedankengebäude, der Dialektische Materialismus, wird die nächste Stufe sein.