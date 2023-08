Katrin Vernau vor ihrem Abschied als RBB-Intendantin „Ich gehe mit einem guten Gefühl“

Frau Vernau, am 31. August endet ihre Zeit als Interims-Intendantin des RBB. Machen Sie nun drei Kreuze, weil Sie die Verantwortung für den Sender, den Sie vor einem Jahr mitten in der Krise übernommen hatten, nun an Ulrike Demmer übergeben können?

Das würde ich nicht sagen. Es war eine wahnsinnig intensive, sehr arbeitsreiche, aber auch sehr lehrreiche Zeit. Ich gehe mit einem guten Gefühl. Vor allem aufgrund der Zusammenarbeit mit dem tollen Team im RBB, sowohl auf der Führungsebene als auch mit der ganzen Belegschaft.