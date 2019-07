Können wir, was den Verlust von Arbeitsplätzen betrifft, etwas von der industriellen Revolution für die digitale Revolution lernen?

Der damalige Umbruch zog 50 Jahre Leid nach sich, bevor sich der westliche Lebensstandard generell erhöhte. Dem gingen Arbeitskämpfe voraus, viele mussten einen hohen Preis zahlen, bis es Gewerkschaften gab und Gesetze zur Sicherheit am Arbeitsplatz oder gegen Kinderarbeit erlassen wurden. Heute gehen die Veränderungen erheblich schneller vor sich. In diesem rasanten Strukturwandel bleibt wenig Zeit, um Arbeitnehmerrechte zu stärken. Auch hier brauchen wir eine öffentliche Debatte: über die Verantwortung der Unternehmen für ihre Angestellten, die Verantwortung jedes Einzelnen und die Möglichkeiten des Staats, den Prozess zu steuern, etwa über Steuervorteile für faire Unternehmen oder Umschulungs- und Bildungsangebote.

Klingt utopisch.

Kurzfristig bin ich pessimistisch, langfristig vorsichtig optimistisch. Es wird zunächst schmerzhaft, auch Radiologen oder Fernfahrer werden ihre Arbeit verlieren. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, wir sind nicht gut darin, solche Veränderungsprozesse verträglich zu gestalten. Wer früher seinen Job verlor, blieb meist für den Rest seines Lebens arbeitslos, mit traurigen Folgen auch für die Kinder. Das sollte uns eine Lehre sein. 2017 machte die National Australia Bank einen Rekordprofit von über 6 Milliarden Dollar und verkündete gleichzeitig die Entlassung von 6000 Angestellten, wegen der Digitalisierung. Die Bank annoncierte aber auch, dass sie 2000 Mitarbeiter mit digitalem Knowhow einstellt. Ich finde, das ist schlechtes Management. Soll es toleriert werden? Vielleicht müsste die Gesellschaft solche Unternehmenspolitik mit Bußgeldern belegen.

Der Titel Ihres Buchs „2062“ beziffert das Jahr, in dem die Künstliche Intelligenz der menschlichen ebenbürtig sein wird. Sie haben 300 Wissenschaftler um deren Prognose gebeten und den Durchschnitt ermittelten. Und wie lange dauert es Ihrer Meinung nach noch?

Länger, bis 2102. Ich habe parallel auch Nicht-Experten befragt, sie glaubten, dass es nur bis 2042 dauert. Niemand sagt, es dauert noch tausend Jahre, die meisten denken, der Zeitpunkt ist zu Lebzeiten unserer Kinder oder Enkelkinder erreicht. Wir müssen uns also darauf vorbereiten. Bei der Wahl des Buchtitels spielte wohl auch mein Unterbewusstsein eine Rolle. Erst als das Buch fertig war und ich meiner achtjährigen Tochter erklärte, dass es von der Welt handelt, die sie einmal erben wird, wurde mir klar, dass sie 2062 exakt so alt ist wie ich heute.

Ob früher oder später: Wird es Roboter geben, die mit Gefühlen und Moralempfinden ausgestattet sind wie Adam in Ian McEwans Romans „Maschinen wie wir“?

Wir wissen es nicht. Kann KI kreativ sein? Selbst wenn sie eines Tages Musik komponieren kann, die wie Beethoven klingt, wird diese Musik uns nie auf ähnliche Weise ansprechen. Was macht uns zu Menschen, wenn wir morgens die Augen aufschlagen? Nicht unsere Intelligenz, sondern unser Bewusstsein. Wir verlieben uns, wir verlieren unsere Liebsten, wir genießen das Glück, wir fürchten den Tod, das macht uns einzigartig. Maschinen verlieben sich nicht, empfinden nichts, können nicht für ihr Tun verantwortlich gemacht werden. Es ist eine der großen wissenschaftlichen Fragen des 21. Jahrhunderts, ob Maschinen möglich sind, die mehr besitzen als das, was der Philosoph David Chalmers Zombie-Intelligenz nennt. Die Schach spielen und Gefühle dabei haben. Sollte es uns aber gelingen, Maschinen mit Bewusstsein zu entwickeln, werden wir über unser eigenes Bewusstsein neu nachdenken müssen.

Nur zehn bis 15 Prozent der KI-Experten sind Frauen. Großes Spielzeug für große Jungs - ein Problem?

Aber ja, wir brauchen in dem Berufsfeld nicht nur mehr Frauen, sondern insgesamt mehr Diversität. Aus vielen Gründen. Weil nicht die Hälfte der Menschheit bei der Gestaltung der Zukunft außen vor bleiben kann. Weil die Technologie inklusiv sein muss. Wenn nur weiße Männer daran arbeiten, werden bestimmte Fragen erst gar nicht gestellt. Weil schon die Daten, mit denen die heutigen Computer gefüttert werden, nicht neutral, sondern von herrschenden Vorurteilen geprägt sind, auch von Sexismus und Rassismus. Was bedeutet Fairness? Eine Studie ergab, dass die Künstliche Intelligenz 21 verschiedene mathematische Antworten darauf gibt. Was heißt es, dass Frauen ebenbürtig sind? Dass in allen Chefetagen 50 Prozent Frauen sitzen? Dass sie gleiche Chancen haben? Solche Fragen können wir nicht der Technik überlassen.