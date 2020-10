Erst kürzlich haben sich die Anhänger von „Fridays for Future“ erstmals seit der Corona-Pandemie wieder zum globalen Klimastreik getroffen, da kommt das Buch „123 superschlaue Dinge, die du über das Klima wissen musst“ von Mathilda Masters genau richtig. Es ist bereits der dritte Band in dieser Reihe über superschlaue Dinge – und wieder ein hervorragend recherchiertes Faktenbuch, das anschaulich alles Wichtige zum Klima und zur Umwelt mit witzigen Zeichnungen erklärt.

Lieber Tretroller fahren

Dabei ist es eigentlich egal, ob man das Buch von vorne bis hinten durchliest oder einfach irgendwo aufschlägt. Wir erfahren, dass das viele Rülpsen und Pupsen der Kühe zu viel schädliches Methangas erzeugt und was wir dagegen tun können. Auch, dass der Ausstoß von Kohlendioxid mit dem Tretroller 0 Gramm pro Kilometer beträgt – mit dem Auto aber 158 und mit dem Flieger gar 285 Gramm.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können

In Zahnpasta und Shampoo sind oftmals Mikroplastikteilchen enthalten, so klein, dass sie massenweise in Flüsse, Ozeane und am Ende in den Mägen der Meerestiere gelangen. Wir lernen, was ein Barometer ist und dass es noch nie so warm war wie in den vergangenen fünf Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der Frosch und das Wasser

Am besten trifft es wohl die Allegorie vom Frosch: Wird er in kochendes Wasser geworfen, springt er sofort raus. Doch setzt man ihn in kaltes Wasser, das man langsam erwärmt, bleibt er sitzen – und wird am Ende bei lebendigem Leib gekocht. So wie wir, wenn wir jetzt nicht endlich aufpassen und uns mit dem Klima beschäftigen (Mathilda Masters: 123 superschlaue Dinge, die du über das Klima wissen musst. Aus dem Niederländischen von Stefanie Ochel. Hanser, München 2020. 144 Seiten, 18 €. Ab elf Jahren).