Einer ist ein Irrer, zwei sind ein Phänomen und drei sind ein Trend. Nach dieser goldenen Soziologenregel für großstädtisches Verhalten ist eine neue Bewegung anzuzeigen: Menschen, die morgens bei Temperaturen von knapp über Null untenrum sehr leicht geschürzt unterwegs sind. Und zwar ohne Jogger, Exhibitionisten oder Druffis zu sein.

Bislang scheint diese Form körperlicher Ertüchtigung Männern vorbehalten. Am Landwehrkanal strampelten am Mittwoch innerhalb von einer halben Stunde gleich zwei Herren in kurzen Hosen mit Flip-Flops an den Füßen auf dem Rad vorbei. Ein dritter ging im selben Outfit spazieren, die Beine vor Kälte krebsrot.

Ein neuer Anti-Corona-Sport?

Was mag das bedeuten: ein neuer Anti-Corona-Sport, der das Immunsystem zu Höchstleistungen anspornen soll?

Eine Spielart urbanen Gladiatorentums wie Barfußgehen im Kronkorkenland oder das Winterschwimmen in Berliner Seen, das auch Kulturschaffende wie Filmemacher Jörg Buttgereit in sozialen Netzwerken zelebrieren? Männer in den Wechseljahren, die sich nur so von ihren Hitzewallungen kurieren können?

Kann alles sein. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Menschen die Stubenhockerei des Lockdowns so leid sind, dass sie mit allen Sinnen die Verbindung zur Außenwelt suchen. Endlich wieder das prickelnde Leben spüren. Und wenn es um den Preis verfrorener Extremitäten ist.

[Behalten Sie den Überblick über die Corona-Entwicklung in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]



Fragt sich nur, warum das Bedürfnis, Kontakt mit Mutter Natur aufzunehmen, nicht auch Frauen befällt. Sommerliche Freikörperkultur ist schließlich eine Unisex-Bewegung. Da dürften erzieherische Muster wirken. Kind, zieh dir Strümpfe an. Kind, setz dich nicht auf die kalte Erde, das gibt Blasen- und Nierenentzündung.

So reden seit jeher wohlmeinende Erziehungsberechtigte auf ihren leichtlebigen Nachwuchs ein. Und wer hört? Die braven Mädchen. Urologen der Stadt, stellt euch auf Überstunden ein!