Kolumne Berliner Trüffel Gerhard Marcks’ Plastik „Der Rufer“

Dran vorbeigefahren? Sicher schon häufiger. Er steht ja auf der Straße des 17. Juni. Prominent zwischen Brandenburger Tor und Sowjet-Ehrenmal. Doch so richtig in den Blick ist er erst auf einer der großen Friedensdemos geraten, die es nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gab. Der Bronzemann, der auf einem übermannshohen Natursteinsockel über Menschenmengen und Verkehrsgetöse aufragt.

Nach Osten gewandt, barfüßig und in antikisierender Kutte steht er da. Die Hände als Schalltrichter an den Mund gehoben. Den Bauch des kräftigeren Atemstroms wegen nach vorne gewölbt. So blickt er mit leeren Augenhöhlen in den Himmel und schreit eine Nachricht. Die unbekannte Botschaft dieser Bronze könnte nicht dringlicher sein.

Geschaffen hat sie 1966 der Bildhauer Gerhard Marcks, der zu den bedeutenden Vertretern seiner Zunft zählt. Aber nicht für einen Standort in Berlin, wo er 1889 geboren wurde, sondern im Auftrag von Radio Bremen.

Er sollte ein Fernsehgebäude schmücken

Als Schmuck eines neuen Fernsehgebäudes, für den er eine zeitlose Symbolik der Aufgabe von Rundfunk und Fernsehen suchte. Zum Entwurf ließ sich Marcks schließlich von den alten Griechen inspirieren. Deren Mythologie entstammt die Figur des Stentors, der in der Ilias die Griechen mit lauter Stimme zum Kampf ruft.

In Berlin vermittelt der drei Meter hohe „Rufer“ eine andere Botschaft. In den Sockel ist ein Zitat des italienischen Dichters Francesco Petrarca eingelassen. „Ich gehe durch die Welt und rufe: Friede, Friede, Friede!“

Im Mai 1989, zum 100. Geburtstag des Künstlers, sorgten Bürger dafür, dass ein weiterer Abguss des „Rufers“ in Berlin auf dem Mittelstreifen der Straße des 17. Junis aufgestellt wurde. Flankiert von einer Infotafel am Tiergartenrand, die Fotos von Barbara Klemm aus den Monaten vor dem Mauerfall zeigt.

Da schien der Rufer - umgeben von Touristen und die Mauer fest im Blick – den Fall des Eisernen Vorhangs anzumahnen. Ob Gorbatschow auf das Kunstwerk und nicht auf Ronald Reagan gehört hat, als er zuließ, dass Berliner die Mauer im November niederrissen? Wenn es doch Putin jetzt ebenso hielte.

