Der im Dezember 2019 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausgelobte Realisierungswettbewerb zum Umbau und zur Erweiterung der Komischen Oper ist entschieden. Das Preisgericht kürte einen Entwurf des in Aachen ansässigen Büros kadawittfeldarchitektur.

Der Gebäudekomplex der Komischen Oper Berlin soll saniert, modernisiert und erweitert werden. Ziel des Wettbewerbs war es, so das Opernhaus, "gestalterisch, funktional und wirtschaftlich überzeugende Entwürfe zu erhalten, die sich architektonisch mit dem denkmalgeschützten Ensemble auseinandersetzen und die Komische Oper Berlin als Solitär im Stadtraum wirken lassen".

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher sagte, sie sei glücklich, dass eine „fast unlösbar scheinende Aufgabe einen Entwurf hervorgebracht hat, der alles erfüllt, was wir uns wünschten. Ein markantes Gebäude, eine prominente Adresse an der Straße Unter den Linden, eine öffentliche Aufwertung entlang der Glinkastraße, einen denkmalverträglichen Umgang mit dem Bestandsbau, für die Mitarbeitenden der Komischen Oper Berlin hervorragende Arbeits- und Probebedingungen und für die Identität der Komischen Oper Berlin ein Gebäude, das Innovationskraft, Wandelbarkeit und Offenheit gegenüber der Stadtgesellschaft signalisiert.“

Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Barry Kosky bezeichnete den Entwurf "als vielfältiges Chamäleon, als ein Haus der Metamorphosen, der Diversität und der Innovation".

Siegerentwurf: Perspektive von der Dachterrasse. Foto: Komische Oper Berlin

Der zweite Preis ging an die BE Berlin GmbH, Baumschlager Eberle Architekten, Berlin. Den dritten Preis erhielten AFF + Topotek 1, ein Büro mit Sitz in Zürich und Berlin.

In der ersten Phase wurden aus 63 ausgewählten Entwürfen 16 Arbeiten zur weiteren Bearbeitung der zweiten Phase ausgewählt. Die Wettbewerbsjury stand unter dem Vorsitz des Stuttgarter Architekten Stefan Behnisch. Ausgewählt wurden drei Preisträger und drei Anerkennungen. Tsp