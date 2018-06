Am Donnerstag haben die Toten Hosen in der ausverkauften Berliner Waldbühne gespielt. Das für den Freitag geplante zweite Konzert musste die Düsseldorfer Band absagen, weil bei ihrem Sänger Campino am Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden war. Das Management teilte mit, dass man sich um einen Ersatztermin bemühe und diesen schnellstmöglich bekanntgebe.

Die Toten Hosen sind seit letztem Jahr mit ihrem Album "Laune der Natur" auf Tournee. In Berlin waren sie zuletzt im Dezember zu Gast. Kürzlich sind sie zum ersten Mal in China aufgetreten. (Tsp)