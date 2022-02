Die Tickets sind teuer, aber trotzdem sind die meisten bereits verkauft: Die Fans freuen sich auf die angekündigten Konzerte der Band Genesis in Berlin am 7. und 8. März 2022. Ob die Auftritte wirklich wie geplant über die Bühne gehen können, ist allerdings fraglich.

Denn derzeit dürfen sich nach den Berliner Corona-Regeln in Innenräumen nur 4000 Personen versammeln. Die Mercedes Benz Arena, die für Genesis gebucht ist, hat aber 10 000 Plätze. Wenn es bis zu den geplanten Daten keine Lockerungen bezüglich der Obergrenze von Zuschauer:innen gibt, werden die Konzerte entweder gar nicht stattfinden können oder nur vor gelichteten Rängen.

Torsten Wöhlert, der Staatssekretär in der Berliner Kulturverwaltung, erklärte am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses, dass es aktuell keine Aussicht auf eine Sondergenehmigung für die Genesis-Auftritte in einer vollen Arena gibt. Weil die geltenden Regeln dies schlicht nicht zuließen. Wöhlert fügte aber hinzu, dass Lockerungen bis Anfang März denkbar seien.

Es gäbe beispielsweise die Möglichkeit, dass der Senat am Dienstag Lockerungen beschließe oder auch die Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar. Bis dahin müssen die Genesis-Fans in der Hauptstadt weiter zittern. Tickets in der Preisspanne zwischen 202 und 402 Euro werden für den 7. März weiterhin online verkauft, für den 8. März gibt es auch noch Tickets in der Preiskategorie 156 Euro.