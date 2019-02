WIM WENDERS: Eigentlich darf man über Dieter Kosslick nicht schreiben. Man sollte vielmehr über ihn und von ihm reden, und zwar frisch von der Leber weg, möglichst nicht von einem Zettel abgelesen, und bevorzugt nicht nur auf Deutsch, sondern mit ein paar eingestreuten englischen Brocken. Dann hat man eine gute Chance, auf seiner Wellenlänge anzukommen, wohingegen man mit Geschriebenem wie dem hier hoffnungslos danebenliegt. Dieter ist so ein spontaner und kommunikationsfreudiger Redner, mit dem man auf so gute Gedanken kommt, dass es so viel mehr Spaß macht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, als sich schriftlich über ihn zu äußern, selbst wenn es im Tagesspiegel erscheint. Also: Ich gebe diese Mission hier lieber auf und warte auf eine nächste Gelegenheit, mit diesem klugen, komischen, menschenfreundlichen Mann zu quatschen, statt etwas über ihn zu verzapfen. Dieter, das ist ein Gutschein, lass uns den mal einlösen! Du hast ja demnächst etwas mehr Zeit. Oder nicht? Wim

Wim Wenders war zuletzt mit seinen Filmen „Pina“ und „Every Thing Will Be Fine“ auf dem Festival. 2015 erhielt er den Goldenen Ehrenbären.

EMILY ATEF: 2008 lief „Das Fremde in mir“ in Cannes, ein paar Monate später wollte sich Dieter Kosslick den Film unbedingt auf der großen Leinwand in Berlin anschauen. Diese Neugier war toll. Ich war eigentlich noch in der Hochschule, und der Festivaldirektor schaut sich den Film extra im Berlinale-Vorführkino an, obwohl der längst auf einem anderen Festival gelaufen war! Und er lädt mich und meine Co-Autorin Esther Bernstorff zum Essen ein. Dann die Wettbewerbspremiere von „3 Tage in Quiberon“ letztes Jahr: Viele hatten skeptisch auf das Projekt reagiert, und nun erfuhr der Film große Aufmerksamkeit dank der Berlinale. Noch etwas: Ich verbringe viel Zeit in Frankreich und Amerika. Im Ausland heißt es immer, die Deutschen haben keinen Humor. Dann sage ich, wir haben Dieter Kosslick.

Die Regisseurin Emily Atef zeigte 2018 im Wettbewerb den Romy-Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“.

Trine Dryholm und Dieter Kosslick beim Europäischen Filmpreis 2013. Foto: picture alliance / dpa / Britta Pedersen

TRINE DYRHOLM: Seine Liebe zum Kino und den Filmemachern ist das Herz des Festivals. Seine Art, zu so vielen Menschen ein persönliches Verhältnis zu haben, ist bewundernswert. Er ist zugewandt, kümmert sich, hat einen wunderbaren Humor und ein großes Herz. Wir werden ihn vermissen.

Die dänische Schauspielerin Trine Dyrholm gewann für „Die Kommune“ 2016 einen Silbernen Bären. Diesmal ist sie in Heinrich Breloers „Brecht“ als Ruth Berlau zu sehen.

DAS MARMELADEN-EHEPAAR: Am 10. Februar 2009 habe ich Dieter Kosslick auf dem roten Teppich angesprochen. Ich fasste mir ein Herz, ging auf ihn zu und sagte, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, wie Sie die Berlinale vorangebracht haben. Es stimmt ja, er hat die Stimmung positiv verändert, ist nie genervt, geht auf die Menschen zu. Er schaute mich verblüfft an, strahlte übers ganze Gesicht, marschierte mit mir über den roten Teppich zu den Pressefotografen und sagte: Das hier ist mein persönlicher Fan. Und alle knipsten los.

Mein Mann Jan-Eike und ich überlegten dann, womit wir ihm eine kleine Freude machen können. Gesundes Essen ist ihm ja wichtig, und da wir einen Garten voller Obstbäume haben, schenkten wir ihm bei der nächsten Gelegenheit ein Glas selbst gekochte Marmelade. Da war er wieder sprachlos. Wir bekamen ein Dankeskärtchen von ihm, handschriftlich. Seitdem bringen wir jedes Jahr ein Glas für ihn mit. Er strahlt, wir überreichen die Marmelade, und immer kommt ein Kärtchen. Letztes Jahr war mein Mann krank, wir kamen erst am letzten Tag. Er begrüßte uns mit den Worten: „Wo wart ihr denn so lange?“ Typisch Kosslick. Seit er uns einmal vor der Presse erwähnte, sind wir das Marmeladen-Ehepaar aus Falkensee.

Elisabeth und Jan-Eike Pludra besuchen jedes Jahr die Berlinale.