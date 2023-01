Kriegsreporter wider Willen Die ukrainischen Medien und ihr Selbstverständnis nach Russlands Überfall

Andrij Bystrow wollte eigentlich nie als Journalist über einen Krieg berichten. „Wir haben nicht davon geträumt, in Krisengebieten zu arbeiten, sondern waren gezwungen, Kriegsreporter in unserem eigenen Land zu werden. Wir hatten einfach keine andere Wahl“, sagt der ukrainische Videoproduzent und Journalist. Mit einem Team von Kollegen filmt er die Lebensgeschichten von Zivilisten an der Front und in den befreiten Gebieten. Abends hat er Skype-Termine mit einem Psychologen.

