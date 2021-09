In der Berliner Künstlerschaft regt sich Widerstand gegen das Anfang letzter Woche bekannt gewordene abrupte Ende der 16-jährigen Tätigkeit von Katja Blomberg als Leiterin des „Haus am Waldsee“ in Zehlendorf – acht Monate vor Ablauf ihres regulären Vertrags.

Die beiden Künstlerinnen Karin Sander und Christine Streuli, die dort 2019 und 2013/14 mit Ausstellungen präsent waren, haben einen offenen Brief formuliert, der insbesondere an die Geschäftsführung sowie den Trägerverein gerichtet ist. Darin heißt es: „Wir sind entsetzt über diesen Vorgang und bitten Sie mit Nachdruck, diese Entscheidung zu revidieren.“

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Zwist zwischen dem seit Sommer 2020 amtierenden neuen Vorstand des Trägervereins und der 65-jährigen Kunsthistorikerin war so weit eskaliert, dass Blomberg nicht mehr die von ihr vorbereitete Cragg-Ausstellung zur Art Week eröffnen durfte.

Im Schreiben betonen die Künstlerinnen die Leistung Blombergs, die für das Haus am Waldsee und die Kunst in Berlin großartige Arbeit geleistet, die Institution aus ihrem „Dornröschenschlaf“ geweckt habe: „Sie hat für das Haus am Waldsee ein einzigartiges Programm entwickelt, das zum Magnet für ein breites Publikum wurde.“

Mehr zum Thema Das Haus am Waldsee in der Krise Katja Blomberg verlässt vorzeitig Berlins interessantesten Kunstort im Süden

Und sie machen auf die Folgen des Bruchs aufmerksam, der „das Renommee des Hauses sowie aller Beteiligten beschädigt und die Suche nach einem/einer Nachfolger*in unsinnig erschwert“. Zu den Unterzeichner:innen gehören Christina von Braun, Simon Faithfull, Katharina Grosse, Erika Hoffmann-Koenige, Christian Jankowski und Bjørn Melhus.