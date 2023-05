Krönung von König Charles im Livestream und TV Hier wird das Event heute übertragen – mit Uhrzeit und Sender

Wenn König Charles III. am 6. Mai gekrönt wird, blickt die Welt auf London. Milliarden Zuschauer können live dabei sein, wenn der Thronfolger in der Prachtkutsche „Diamond Jubilee State Coach“ am Samstag zur Krönungskirche Westminster Abbey gefahren wird, um vom Erzbischof von Canterbury die sogenannte Edwardskrone aufgesetzt zu bekommen. Auch der „Royal Family Channel“ zeigt via YouTube Livebilder aus London.

Beinahe den ganzen Tag lang können Fans des britischen Königshauses das historische Großereignis via Livestream in Echtzeit mitverfolgen – auch wenn sich der Start ins Königs-Dasein für Charles III. etwas holpriger gestalten könnte. Immerhin soll die sogenannte „Krönungsprozession“ zurück zum Buckingham Palace in einer 260 Jahre alten goldenen Staatskutsche zurückgelegt werden.

Der einzige zeremonielle Krönungsakt, der den Zuschauern verwehrt bleiben wird, ist die Salbung des neuen Königs. Wenn der Erzbischof die Hände, die Brust und den Kopf von Charles III. mit geweihtem Öl salbt, soll ein dreiseitiger Sichtschutz („Anointing Screen“) den persönlichen Moment vor den Kameras und Blicken der Öffentlichkeit schützen.

Wer die Krönungszeremonie am 6. Mai live miterleben möchte, kann die Ereignisse wahlweise im TV oder via Livestream verfolgen. In unserem TV-Fahrplan verraten wir die genauen Sendedaten, Livestream-Links und wo sich das Einschalten lohnt. Welche Adelsexperten die Zeremonie kommentieren, erfahren Sie hier.

TV-Fahrplan und Livestream-Links

ARD sendet mehr als fünf Stunden live ab 9:30 Uhr: Sondersendung „King Charles III. – Die Krönung in London“ Moderation: Julia-Niharika Sen Experte: Königshausexpertin Leontine von Schmettow Berichterstattung aus London: Annette Dittert

16 Uhr: Dokumentation „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“

Dokumentation „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“ 16:45 Uhr: Themenschwerpunkt zur Krönung und Highlights des Tages bei „Brisant“

Themenschwerpunkt zur Krönung und Highlights des Tages bei „Brisant“ 23:40 Uhr: Sondersendung mit den „Highlights der Krönung“ ZUM LIVESTREAM

ZDF verzichtet auf Live-Berichterstattung 17:35 Uhr: „Plan b: Im Glanz der Krone“ ein Spezial zur Krönung von König Charles III.

„Plan b: Im Glanz der Krone“ ein Spezial zur Krönung von König Charles III. 19:45 Uhr: Sondersendung „König Charles III. – Krönung in London“ mit den Highlights des Tages Moderation: Christina von Ungern-Sternberg und Königshaus-Expertin Julia Melchior

ZUM LIVESTREAM

RTL startet den Thementag zur Krönung ab 4:50 Uhr 4:50 Uhr: Dokureihe „The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor“

Dokureihe „The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor“ ab 9 Uhr: Live-Übertragung aus London „Exclusiv Spezial: Endlich König - Charles besteigt den Thron!“ Moderation: Frauke Ludowig Berichterstattung aus London: Wigald Boning, Katharina Delling und Ulrich Oppold Gäste: Modedesigner Guido Maria Kretschmer, Adelsexperte Michael Begasse, Eduard Prinz von Anhalt (Cousin von König Charles III.), Gräfin Stephanie von Pfuel und Moderatorin Mareile Höppner

16 Uhr: Dokumentation „König Charles III. – Zwischen Liebe und Berufung“ ZUM KOSTENPFLICHTIGEN LIVESTREAM

Royal-Fan John Loughrey steht bereits seit Mittwoch (3. Mai 2023) an, um die Krönung von König Charles III. aus nächster Nähe zu erleben. © picture alliance/dpa/AP

Sat.1 lässt Joko und Klaas kommentieren ab 9:30 Uhr: Sondersendung „Das ist Krönung“ mit Liveübertragungen aus London Moderation: Marlene Lufen Berichterstattung aus London: Karen Heinrichs, Benjamin Bieneck und Benedikt Amara Gäste: Sänger und Royals-Fan Ross Antony, Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Graf von Hannover und Zeremonienmeister Major William Hunt. Untertitel: Teletext Seite 149

ab 11 Uhr: Die Königsprozession wird live von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kommentiert

Die Königsprozession wird live von und kommentiert 16 Uhr: Dokumentation „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzgemahlin“

Dokumentation „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzgemahlin“ 18 Uhr: Dokumentation „Die Ära Charles – Gesichter eines Königs“ ZUM KOSTENPFLICHTIGEN LIVESTREAM

NTV zeigt Livestream zur Krönung ab 11 Uhr: Sondersendung und Live-Berichterstattung aus London ZUM LIVESTREAM

Welt TV 11 Uhr: Sondersendung und Live-Berichterstattung aus London Moderation: Tatjana Ohm und Alexander Siemon Berichterstattung aus London: Alina Quast, Laura Kipfelsberger und Arndt Striegler Gast: Adelsexperte Jürgen Worlitz

ZUM LIVESTREAM

Nach Uhrzeiten sortiert: Wann und wo wird die Krönung von Charles übertragen?

Die Liveberichterstattung zur Krönung beginnt am 6. Mai bereits morgens. Ab 8:15 Uhr deutscher Zeit durchlaufen die geladenen Gäste die Sicherheitskontrollen am Park „Victoria Tower Gardens“, um in die Krönungskirche Westminster Abbey zu gelangen.

RTL berichtet ab 9 Uhr morgens live vor Ort und zeigt sieben Stunden lang Live-Übertragungen aus Köln und Hintergrundberichte aus dem RTL-Studio. ARD und Sat.1 starten ihr Live-Programm eine halbe Stunde später um 9:30 Uhr.

Fans des britischen Königshauses campieren bereits seit 3. Mai an der Prozessionsstraße „The Mall“, um am Krönungstag einen Blick auf König Charles III. werfen zu können. © IMAGO/Pacific Press Agency

Die viel beachtete Liveberichterstattung der ProSieben-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wird voraussichtlich ab 11 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt werden.

Weil die beiden Moderatoren in ihrer eigenen Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Haussender verloren haben, sollen sie am Krönungstag die Ereignisse in London kommentieren – quasi als Strafarbeit.

Die eigentliche Krönung von König Charles III. soll ab 11 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Dann betreten der Monarch und die Königsgemahlin Camilla die Westminster Abbey durch das große Hauptportal.

Kann man die Krönung von Charles III. kostenlos streamen?

Die Livestreams der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF können kostenlos auf den jeweiligen Webseiten und Apps abgerufen werden. Die jeweiligen Links finden Sie weiter oben. Da das ZDF auf eine Live-Berichterstattung verzichtet, sollten Royal-Fans ab 9:30 Uhr eher auf den ARD-Livestream setzen.

Auch der Livestream des Nachrichtensenders ntv aus dem Hause der Mediengruppe RTL kann via Webseite komplett kostenlos und ohne eine vorherige Anmeldung oder Registrierung des Nutzers abgerufen werden.

Ganz London bereitet sich auf die Krönung von König Charles III. vor. Das „Prince Charles Cinema“ lässt vorbeilaufende Passanten wissen: „Nein, wir ändern unseren Namen nicht“. © IMAGO/ZUMA Wire

Gleiches gilt für den Livestream von Welt TV. Der Privatsender des Axel-Springer-Konzerns (früher noch als N24 bekannt) sendet sein Programm kostenlos und rund um die Uhr auf der eigenen Webseite, per Satellitenfernsehen und via eigenem YouTube-Channel.

Wer am Krönungstag den Livestream des Privatsenders RTL abrufen möchte, kommt nicht um eine vorherige Registrierung und Anmeldung herum. Aktuell kostet eine Premium-Mitgliedschaft bei RTL+ 6,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden.

RTL bietet Interessierten für die ersten 30 Tage eine kostenlose Testphase an. Wer innerhalb dieses Zeitraums kündigt, kann den RTL-Livestream auch gratis anschauen. Wer nicht aktiv kündigt, wird zur Kasse gebeten.

Auch der Online-Livestream von Sat.1 lässt sich nur nach einer vorherigen Registrierung freischalten. Zwar ist die Anmeldung via Sat.1-Webseite aktuell kostenlos, der Nutzer muss sich allerdings via E-Mail-Adresse registrieren und dabei Daten wie den Vornamen, das Geschlecht und das Geburtsdatum preisgeben.