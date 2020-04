Streaming-Tipps für Samstag, 25. April

Ausstellungs-Tipp

Auch dies ist dank des Virus, dessen Namen man nicht mehr hören kann, irgendwie hinten runtergerutscht: Eigentlich soll 2020 das 100. Jubiläum von Groß-Berlin gefeiert werden. Die Stadt bzw. den Städtecluster und die Millionen von Einwohner gab es schon vorher, aber 1920 wurde das alles über Nacht schlagartig zu einer der damals größten Städte der Welt vereinigt. Das Stadtmuseum will auch in diesen seltsamen Wochen daran erinnern und hat eine Foto-Schau zusammengestellt, die nur im Internet zu sehen ist, eine physische Ausstellung ist später nicht geplant. "1000x Berlin" heißt das Online-Portal, und es versammelt genau das: 1000 Fotografien von 1920 bis zur Gegenwart aus den Bezirksmuseum und dem Landesarchiv, aufgeschlüsselt nach Kategorien wie "Berlin wohnt", "Berlin bewegt sich" oder "Berlin vergnügt sich". Sogar eigene Bilder kann man dort hochladen und so seine persönliche Berlin-Geschichte erzählen. Was sonst noch zum Jubiläumsjahr geplant ist, darüber informiert die Webseite www.grossesb.berlin.

Theater-Tipp

Der Heimathafen Neukölln gehört zu den vielen Orte der Freien Szene in Berlin, die die Stadt so farbig und unverwechselbar machen und die in der aktuellen Lage vor dem Abgrund stehen. "Die Situation ist für geschlossene Bühnen wie die unsere verheerend. Andererseits entwickeln wir Ideen und Aktionen aus dieser Herausforderung. Ruhe geben und Schiffbruch erleiden werden wir jedenfalls nicht. Wo man nicht segeln kann, da muss man rudern", heißt es auf der Webseite. Alle Planungen wie Science- oder Poetry-Slam, ein Auftritt von Max Goldt oder Aufführungen des Hans-Fallada-Abends "Der Morphinist" sind optimistisch in den September verlegt. Ein aktuelles Interview mit Schauspielerin und "Morphinist"-Regisseurin Inka Löwendorf findet sich hier.

Klassik-Tipp

So vieles ließe sich schreiben über Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg": Utopie einer Künstlerrepublik, prunkvolle Musik, die Tränen in die Augen treiben kann, dazu die großartigste Chorfuge der Operngeschichte. Aber auch unerträglicher Antisemitismus, Humor auf Kosten des Juden Beckmessers. Und einziges Werk Wagners, in dem die Sopranistin leben, in dem sie sich nicht aufopfern muss, um den Helden zu erlösen. Für seine Inszenierung an der Deutschen Oper schuf der ringverliebte Götz Friedrich ein ähnlich suggestives Bühnenbild wie den legendären Zeittunnel im "Ring des Nibelungen": Einen Halbkreis mit der durchaus gut getroffenen Silhouette der mittelalterlichen, in den 50er Jahre behutsam wiederaufgebauten Stadt. Noch bis 27. April um Mitternacht zeigt die Deutsche Oper eine Aufzeichnung von 1995 als Video on Demand.

Geschichts-Tipp

Hätten Sie's gewusst? Am vergangenen Mittwoch, 22. April, vor 150 Jahren wurde ein gewisser Wladimir Iljitsch Ulanow geboren: Lenin. Grämen Sie sich nicht, auch in Russland und andere Staaten Osteuropas, die früher zum sowjetischen Einflussbereich gehört haben, nahm man davon kaum Notiz. Das Wissenschaftskolleg zu Berlin allerdings hat dieses Jubiläum zum Anlass für ein Kolloquium genommen: Wie sieht Erinnerungspolitik in diesen Ländern heute aus, und warum beschreiten viele von ihnen den Weg in den Nationalismus? Coronabedingt fand das Ganze ausschließlich virtuell statt und kann hier nachgehört werden. Es diskutieren vier Felllows des Kollegs: der bulgarische Autor Georgi Gospodinov. der aserbaidschanische Historiker Altay Goyushov, die Anthropologin Jeanne Kormina aus St. Petersburg und der Historiker Balázs Trencsényi von der Central European University Budapest/Wien.

(Zusammenstellung: uba)