Streaming-Tipps für Freitag, 1. Mai

Theater-Tipp 1

Heute hätte das Berliner Theatertreffen eröffnet werden sollen. Kleines Trostpflaster: Die Berliner Festspiele streamen Aufzeichnungen von sechs der zehn Inszenierungen jeweils an dem Abend, an dem sie in Berlin gezeigt worden wären. Los geht's an diesem Freitag um 20 Uhr mit der Eröffnungsrede von TT-Leiterin Yvonne Büdenhölzer, danach läuft für genau 24 Stunden der "Hamlet" vom Schauspielhaus Bochum, den Regisseur Johan Simons mit Auszügen von Heiner Müllers "Hamletmaschine" kombiniert hat. "Intimität herzustellen, ist wirklich Aufwand. Das kriegt man nicht im Späti, da muss man sich schon zur Verfügung stellen! Zumal man nie weiß, ob das Publikum das an dem jeweiligen Abend auch macht. Vielleicht haben die Leute ja gerade andere Probleme und können sich nicht konzentrieren. Ob wir uns finden oder nicht – das ist Vabanque", erzählt Hamlet-Darstellerin Sandra Hüller am Donnerstag im Tagesspiegel-Interview. Danach gibt's noch ein Nachtgespräch zu der Produktion, Fragen können via Twitter gestellt werden.

Klassik-Tipp

Die gute Nachricht: Das jährliche Europakonzert der Berliner Philharmoniker findet statt. Wenn auch nicht in Tel Aviv, wie ursprünglich geplant, sondern in der heimischen Philharmonie. Und unter Einhaltung strengster Abstandsregeln. Was nichts anderes heißt, als dass nur eine kammermusikalische Besetzung erklingen wird. Auf dem Programm: "Fratres" von Arvo Pärt, "Ramifications für Streicher" von György Ligeti, Adagio für Streicher von Samuel Barber und Gustav Mahler 4. Symphonie in einer Bearbeitung für Streichorchester. Publikum wird es natürlich keines geben, ab Freitag 11 Uhr wird das Konzert in der Digital Concert Hall kostenlos gestreamt.

Kino-Tipp

Programmwechsel beim Arsenal 3, dem digitalen Kinosaal des Arsenal - Institut für Filmkunst: An diesem Freitag beginnt dort Woche 5 & 6, und der Schwerpunkt der Filmauswahl liegt passend zum 1. Mai auf dem Thema "Arbeit". Die fehlt Millionen von Menschen ja bekanntlich gerade, weil sie in Kurtarbeit sind oder ihren Job komplett verloren haben. So widmet sich Harun Farocki in "Im Vergleich" (2009) der Herstellung von Ziegelsteinen in Afrika, Indien und Europa - per Hand, Maschine oder Roboter. "Der Titel des Films teilt etwas Entscheidendes mit: Farocki bietet lediglich Material an, der Akt des Vergleiches zwischen traditioneller, früh- und hochindustrieller Gesellschaft liegt beim Zuschauer", so das Arsenal.

Filmausschnitt aus "Im Vergleich" von Harun Farocki. Foto: Arsenal

Theater-Tipp 2

Die letzte Berliner Großtat von Frank Castorf, der gerade erst wieder mit kontroversen Thesen zum Corona-Shutdown Schlagzeilen machte, war seine Inszenierung von Brechts "Leben des Galilei" am Berliner Ensemble mit Jürgen Holtz in der Titelrolle; sein für März 2020 geplante "Fabian" von Erich Kästner ist dann schon der Krise zum Opfer gefallen. Am gleichen Haus gab es 1977 schon mal eine "Galilei"-Inszenierung des ehemaligen Intendanten Manfred Wekwerth. Sie zeigt das BE ab heute für eine Woche in seinem Streaming-Programm "BE on Demand", als Auftakt zu einer Reihe mit bedeutenden historischen Produktionen in dem Haus am Schiffbauerdamm.

Theater-Tipp 3

Freitags wechselt auch immer das digitale Angebot des Steglitzer Schlosspark Theaters, dessen Chef Dieter Hallervorden mit offenen Briefen an Monika Grütters besonders vehement eine Öffnung der Bühnen gefordert hat. Ab 19.30 Uhr sind Szenen aus der Produktion "Bonnie und Clyde" im Programm, die eigentlich noch gar keine Premiere feiern konnte. Das berühmte und charmante Gaunerpärchen wird gespielt von Susan Sideropoulos und Jan Sosniok. Wer sich einschaltet, soll erfahren können, wie man einen Banküberfall begeht - oder auch nicht, verspricht das Haus. Dieter Hallervorden himself und sein Sohn Johannes Hallervorden haben ebenfalls Kurzauftritte - zu sehen auf Facebook und Youtube.

(Zusammenstellung: uba)