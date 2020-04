Mittwoch, 25. März

Performance-Tipp

Heute könnte man mal das Europäische Kunstzentrum Hellerau besuchen. Das Gastspiel- und Koproduktionshaus bei Dresden hat gerade einige Mitschnitte online gestellt. Zum Beispiel die Tanzperformance "Life in Numbers" von Katia Majate aus Maputo (Mosambik) und Anna Till aus Dresden. Erst vergleichen sie Zahlen: Katia zahlt für einen Laib Brot 52 Meticais, Anna 3 Euro, Katia gebiert 5,24 Kinder, Anna 1,5. Katia verdient monatlich 31 €, Anna 3224 €. Das tanzen sie dann. Gibt auch sonst Einiges zum stöbern. (www.hellerau.org)

Tanz-Tipp

Tanzfans können gleich in Hellerau bleiben und Unterricht nehmen, denn es gibt einen Link zur Tanzkompagnie Rosas von Anne Teresa De Keersmaeker, die in Berlin zuletzt 2018 an der Volksbühne auftrat. Oder sich gleich auf der Webseite der Belgier umschauen und das Mitmach-Projekt „Dance in times of isolation” ansteuern. Per Online-Tutorial kann jeder und jede die Choreografie von „Rosas danst Rosas“ erlernen, mit deren Entstehung 1983 die Truppe ins Leben gerufen wurde. Und dann als Video hochladen, damit auch der Freundeskreis was davon hat. (www.rosas.be)

Klassik-Tipp

Sie brauchen dringend einen kleinen Glücksmoment? Dann schauen Sie sich das Youtube-Video des Neuen Kammerchors Berlin an. Die beweisen die Möglichkeit des Unmöglichen: gefahrloses Chorsingen in Corona-Zeiten. "Draußen ist alles so prächtig. Aber ich sitz zu Haus". Großartig. Dauert leider nur zweieinhalb Minuten. Hunger auf mehr? Die Bamberger Symphoniker schaffen es sogar als komplettes Orchester, online zusammen zu musizieren. Beethovens "Ode an die Freude", was sonst. Noch ist das Soli-Repertoire der Deutschen etwas schmal. Die Social Symphony findet sich auch auf www.bamberger-symphoniker.de

Bühnen-Tipp

Die Münchner Kammerspiele versuchen es unter dem Logo "Kammer 4" mit Theater on Demand. Dabei treten die Schauspieler teils per Live-Cam in ihren Wohnungen auf, es gibt aber auch Streams von Inszenierungen aus den letzten Jahren. An diesem Mittwoch steht ein Double-Feature von Oliver Zahn auf dem Programm, "Situation mit ausgestrecktem Arm" und "Situation mit Doppelgänger". Achtung: Die Webseite des Theaters ist etwas chaotisch: Wer improvisiert nicht in Corona-Zeiten. (www.muenchner-kammerspiele.de)

Literatur-Tipp

1968 lernten sie sich in der Kneipe Herta in der Berliner Schlüterstraße kennen: Hans-Christoph Buch mochte an Hanns Zischler gleich, dass er sich für abseitige Literatur und Ethnologie interessierte und nicht nur für die Revolution. Der Schriftsteller plaudert mit dem Autor, Schauspieler, Fotograf und Allrounder Zischler zur Teatime des Literaturhauses in der Fasanenstraße über Berlin. Über den ruppigen Charme der Metropole und Ernst Dronkes neu aufgelegtes monumentales "Berlin"-Buch von 1843 (Verlag Andere Bibliothek), zu dem Buch ein Vorwort schrieb. Darin ist die Stadt im Vormärz selbst der Romanheld, obwohl Dronke nur ein Jahr hier lebte. Zischler liest auch Dronke-Auszüge. Zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen dem sumpfigen Boden und dem zweifelhaften Mittelstand. Und warum Berlin nicht zur Revolution taugt... (www.literaturhaus-berlin.de)

(Zusammenstellung:chp)