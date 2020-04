Ostermontag, 13. April

Wien-Tipp

Clever sind sie, die Österreicher. Reisen nach Wien sind vorerst unmöglich? Dann muss die Stadt eben auf andere Weise im touristischen Gedächtnis bleiben. Im kulturellen ist sie da ja sowieso schon lange - nicht nur musikalisch oder literarisch, auch filmisch. Wien Tourismus hat jetzt eine Liste mit den wichtigsten Wien-Filmen zusammengestellt. Neben der absoluten Nummer Eins, Orson Welles "Der Dritte Mann", findet sich da, nun ja, die "Sissi"-Trilogie - aber auch Michael Hanekes "Die Klavierspielerin". Die Webseite enthält weitere Tipps und Infos vor allem zum "Dritten Mann" - und zumindest einen der Filme, "Before Sunrise" mit July Delpy und Ethan Hawke, kann man sich auch direkt auf Youtube anschauen.

Klassik-Tipp 1

Einiges ließe sich schreiben über den Zusammenhang von Kunst und Dachkammer - nicht nur bei Carl Spitzweg oder in Giacomo Puccinis "La Bohème". Jetzt streamt auch das Ensemble Modern aus einer ebensolchen, nämlich aus seinem Domizil im Frankfurter Westend, immer donnerstags und montags um 20.30. An diesem Ostermontag spielen Jagdish Mistry und Giorgos Panagiotidis die Sonate für zwei Violinen von Sergej Prokofiew (1932), "Rocking Mirror Daybreak for Violin Duo" von Toru Takemitsu (1983) und noch eine weitere Sonate für zwei Violinen von Edison Denissow, entstanden (1958).

Pop-Tipp

Der Bass ist unverwechselbar: Mit New Order hat Peter Hook in den 80ern mitternächtliche Hymnen für die drohende Apokalypse gespielt. Nun ist sein melancholisch-melodischer E-Bass auf „Aries“ zu hören, dem neuesten Streich von Damon Albarns Comic-Band Gorillaz. „Aries“ ist, nach dem düsteren „Momentary Bliss“ mit dem Rapper Slowthai und dem verhalten fröhlichen „Desolée“ mit der malischen Sängerin Fatoumata Diawara der dritte Teil der „Song Machine“, mit der die Gorillaz Lebenszeichen aus der kollektiven Isolation in die Welt hinaussenden. Das Video zum Song zeigt, wie die Comic-Charaktere auf Buggys und Motorrädern durch menschenleere Städte und Landschaften cruisen. Und damit das in Wirklichkeit bald wieder anders aussehen kann, gibt einem die Band zum Schluss noch ein „keep washing your hands“ mit auf den Weg.

Klassik-Tipp 2

"Concerts in Quarantine" heißt die neue Reihe mit klassischer Musik im Schinkel Pavillon in Mitte, immer freitags und montags um 20.30, für höchstens zwei Musikerinnen oder Musiker in gehörigem Abstand!. Bariton Dietrich Henschel oder Geiger Christian Tetzlaff sind im April bereits hier aufgetreten, an diesem Ostermontag kommt die russische Pianistin Zlata Chochieva mit Mendelssohn, Lieder ohne Worte (selection). einer Auswahl von Chopin-Etüden, Liszts Mephisto-Walzer Nr. 2, Stücken von Sergej Rachmaninow sowie einer Sonate (op. 38 Nr. 6) von Nikolai Karlowitsch Medtner.

(Zusammenstellung: uba, wun)