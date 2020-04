Ostersonntag, 12. April





Kunst-Tipp 1

Als ein "Digitales Wochenende der Museen" stellt Facebook über Ostern zehn ausgewählte Museen in Deutschland näher vor - auch das Schwule Museum Berlin ist dabei, und zwar an diesem Sonntag um 13 Uhr. In dem ca. 20-minütigen Film stellen Guide Justus Heitzelmann und Sammlungsleiter Peter Rehberg die queer-historische Ausstellung „Love at First Fight!“ vor und zeigen Highlights aus „The Souls Around Us“ mit Fotos von Amos Badertscher. Außerdem präsentieren sie „Queens“ – die Ausstellung mit Nihad Nino Pusijas Fotos aus der queeren Berliner Subkultur sollte eigentlich am 19. März eröffnen und wartet immer noch auf ihre Vernissage. [Wer mehr über queere Themen erfahren will: Der Tagesspiegel-Newsletter Queerspiegel erscheint monatlich, immer am dritten Donnerstag. Hier kostenlos anmelden]





Pop-Tipp

So genau hat man den DJs in der Weltpartyhauptstadt noch nie auf die Finger schauen können wie bei „United We Stream“: Jeden Abend ist ab 19 Uhr fünf Stunden lang aus einem der zahllosen derzeit geschlossenen Clubs in Berlin und ausgewählten anderen Städten ein Livestream zu hören und auch zu sehen. Ziel der Aktion ist es nicht nur, den darbenden Techno-Anhängern ihr Lebenselixier in die häusliche Isolation zu bringen, sondern auch durch Spenden die brachliegende Clublandschaft vor dem Verdorren zu bewahren. Die Line-Ups mit jeder Menge Club-Prominenz lassen kaum Wünsche offen. Die 24. Folge am Ostersonntag wird aus der Burg Schnabel gesendet, an den Turntables stehen unter anderem der Berliner Techno-Routinier André Galluzzi, die britische Dubstep-Virtuosin Emika sowie Paul Frick, ein Drittel der Berliner Electronica-Jazz-Überflieger Brandt Brauer Frick. Ob man dazu tanzt oder die Gelegenheit zum Gucken, Staunen und vielleicht Lernen nutzt, bleibt jeder/m selbst überlassen.





Klassik-Tipp 1

Wie nennt man drei Orchester, die zusammen spielen? Klar: "Trikestra". So heißt das gemeinsame Projekt des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie und dem Stegreif-Orchester. Das Vorhaben, Beethovens 6. Symphonie im Neuköllner Vollgutlager multimedial zur Aufführung zu bringen, wurde durch Corona vereitelt. Seit Freitag gibt es immerhin den vierminütigen dritten Satz, das "Lustige Beisammensein der Landleute", als interaktives 360°-Video auf dem Youtube-Kanal des DSO und auf www.trikestrea.de. Alle an der Performance beteiligten Musikerinnen und Musiker haben zu Hause ein Video mit konkreten Regieanweisungen aufgenommen und dieses samt Audiospur auf einer geteilten Plattform hochgeladen. Ansehen lohnt - ein digitaler Osterspaziergang sozusagen.

Ludwig van Beethoven - hier bei Madame Tussauds in Berlin (ebenfalls geschlossen) - ist im Jubiläumsjahr trotz Corona... Foto: Jens Kalaene

Kunst-Tipp 2

Die Fondation Beyeler in Basel hat ihr digitales Programm ausgebaut und bietet jetzt unter anderem Einblicke in die aktuelle Edward-Hopper-Ausstellung. Besonders hübsch: Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, Bilder mit ihrem ganz persönlichen Hopper-Moment bei Instagram hochzuladen. Ab der Woche nach Ostern soll es dann auch regelmäßige digitale Kuratorenführungen geben.





Klassik-Tipp 2

Aus naheliegenden Gründen gibt es zwei Werke, die sich so sicher wie das Amen der Kirche an Ostern auf den Spielplänen befinden: Bachs Matthäus-Passion und Wagners "Parsifal", wo dem Karfreitagszauber eine eigene Komposition gewidmet ist. Eine Vorstellung von 2017 (Inszenierung: Alvis Hernamis) streamt an diesem Sonntag die Wiener Staatsoper, mit Gerald Finley (Amfortas), Jongmin Park (Titurel), Kwangchul Youn (Gurnemanz), Christopher Ventris (Parsifal), und Jochen Schmeckenbecher (Klingsor). Nina Stemme singt Kundry. Fast täglich ist in Wien eine andere Oper zu hören, kostenlos nach einer kurzen Registrierung.





(Zusammenstellung: uba, wun)