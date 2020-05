Die Streaming-Tipps für Sonntag, 3. Mai

Kunst-Tipp

Kaum jemand dürfte die Art und Weise, wie wir Kunst wahrnehmen, im 20. Jahrhundert radikaler beeinflusst haben als Andy Warhol. Die zur Zeit natürlich geschlossene Tate Modern in London hat seit kurzem eine inspirierende sechsminütige Tour ihrer aktuellen Warhol-Ausstellung online gestellt, die wichtige Aspekte rund um das Phänomen Warhol in zwölf Räumen zu beleuchten versucht: den Einfluss der Herkunft, seine Identität als queerer Künstler, die Entwicklung der Pop Art und der Factory. Auch auf einzelne, besonders bedeutende Werke wird konkreter eingegangen. Parallel zum Film unterhalten sich die beiden Kuratoren Gregor Muir and Fiontán Moran über die Bedeutung etwa von Tod oder Religion in Warhols Werk.

Theater-Tipp

Beim virtuellen Berliner Theatertreffen steht heute "Die Kränkung der Menschheit" auf dem Programm, eine Versuchsanordnung von Anta Helena Recke (Konzept und Regie), uraufgeführt im September 2019 an den Münchner Kammerspielen. In drei kapitelartigen Szenen hinterfragt Recke unsere Sehgewohnheiten und die Mechanismen unserer Wahrnehmung - die beide in der Tat fürs Theater nicht ganz unbedeutend sind. Zunächst stehen Bilder, dann Geräusche, schließlich Bewegungen im Mittelpunkt. Im Anschluss gibt's ein Nachgespräch mit Produktionsbeteiligten. Die Aufführung ist online verfügbar ab Sonntag 20 Uhr für 24 Stunden, das Gespräch bis Montag um 21.20 Uhr.

Klassik-Tipp 1

Hier mal wieder ein gestreamtes Konzert, bei dem die Mitwirkenden auch tatsächlich Geld verdienen: Das Fauré Quartett (Dirk Mommertz/Klavier, Erika Geldsetzer/Violine, Sascha Frömbling/Bratsche und Konstantin Heidrich/Cello) spielt seit fast 25 Jahren in unveränderter Besetzung zusammen. Im Herbst wollen die Vier - Poch, Poch - ihr Jubiläum feiern und eine CD herausbringen. Als Auftakt zur CD-Aufnahme spielt das Quartett an diesem Sonntag um 20 Uhr live aus dem Berliner Teldex Studio Werke des Namenspatrons Gabriel Fauré, darunter das Klavierquartett c-Moll op. 15 und zwei arrangierte Lieder. Tickets kosten 7,50 Euro. Und wie das Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai gezeigt hat, ist Kammermusik vielleicht sowieso die Zukunft der Klassik. Zumindest in diesem Jahr.

Klassik-Tipp 2

Die Deutsche Oper ist inzwischen dazu übergegangen, auf ihrer Webseite eine Mischung aus Archiv- und aktuell während des Shutdown produzierten Materials anzubieten. So ist auf www.deutscheoperberlin.de noch bis 5. Mai die Aufzeichnung eines Gastspiels von Götz Friedrichs "Tristan und Isolde"-Inszenierung in der NHK Hall in Tokio 1993 zu sehen. Dazu gibt es die neue digitale Kammermusikreihe "Lieblingsstücke", in der Ensemblemitglieder eben genau das präsentieren - z.B. Tenor Robert Watson Calafs Arie "Nessun dorma" aus "Turandot" oder das Ensemble Camerata Deutsche Oper Berlin die trotz ihres Klangfarbenreichtums völlig unbekannte "Symphonette" des 1949 geborenen britischen Komponisten Allan Stephenson.

(Zusammenstellung: uba)