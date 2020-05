Streaming-Tipps für Montag, 4. Mai

Klassik-Tipp

Die Hymne zum Homeoffice? Wie wär's mit "Wie lieblich sind deine Wohnungen", der vierte Satz von Brahms' "Ein deutsches Requiem"? Den sollen Sängerinnen und Sänger aus aller Welt am kommenden Sonntag gemeinsam mit dem Rundfunkchor Berlin digital singen, das Projekt heißt "Sing Along Concert ONLINE". Wie das funktioniert? Ab heute, Montag, 19.30 Uhr lädt Simon Halsey, der frühere Chefdirigent des Rundfunkchors, über Facebook und Youtube zur virtuellen Chorprobe in seine Wohnung ein, wo er sieben Tage lang jeden Tag einen anderen Satz des wunderbaren Chorwerks erläutert. Am Sonntag dann das große Abschlusskonzert: Alle Mitsängerinnen und Mitsänger sind ausdrücklich aufgefordert, sich dazu in Konzertkleidung selbst zu Hause zu filmen und aufzunehmen und das Video oder Foto unter dem Hashtag #SingAlongConcertOnline in den sozialen Netzwerken zu teilen, um das gemeinsame Erlebnis sicht- und hörbar werden zu lassen", heißt es beim Rundfunkchor.

Lyrik-Tipp

Manch eine tut sich schon mit deutschsprachiger Poesie schwer, um wieviel mehr mit lateinamerikanischer, konkret kolumbanischer? Vielleicht ein Grund mehr, am Montag um 19.30 auf der Webseite des Hauses für Poesie vorbeizuschauen. Dort erfährt man mehr über den Zusammenhang von Poesie und Kino. Kolumbien ist als Ort der Dichtung vor allem durch das internationale Poesiefestival in Medellín bekannt. In dem südamerikanischen Land entstehen aber auch bemerkenswerte Poesiefilme. Im Sommer 2019 rückte das Weimarer Poetryfilm-Festival den spanischsprachigen Poesiefilm in den Fokus und präsentierte wichtige Positionen der iberoamerikanischen Videopoesie. Der Co-Kurator des Weimarer Poetryfilmpreises und Mit-Herausgeber des Poetryfilm Magazins Guido Naschert (Literarische Gesellschaft Thüringen) ist am Montag zu Gast im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Zebra Poetry Film Festivals Thomas Zandegiacomo.

Theater-Tipp

Keine Aufführung heute beim digitalen Berliner Theatertreffen. Stattdessen wird um 18 Uhr das dritte Panel "Technik und Ästhetik im Netz" gestreamt. Einige Fragen, die dabei zur Sprache kommen sollen: Wie funktioniert künstlerisches Arbeiten im digitalen Raum? Welche ästhetischen Möglichkeiten bieten Online-Plattformen? Was kann das digitale Theater, was das Offline-Theater nicht kann – und umgekehrt? Wie könnte eine europäische Theaterszene durch einen digitalen Gastspielbetrieb noch näher zusammenwachsen und ist es möglich, dass digitale Spielweisen schon in der künstlerischen Ausbildung mitbedacht werden? Diskutieren werden Alexander Giesche (Regisseur), Janne Nora Kummer (Regisseurin, Performancekünstlerin), Björn Lengers (Gründer der CyberRäuber), Matthias Lilienthal (Intendant) und Kay Voges (Regisseur), Moderation: Tobi Müller. Zu sehen auf nachtkritik.de

Ballett-Tipp

Auch Paris ist bis auf Weiteres nicht erreichbar - nicht mal für die Pariser selbst, die eine wesentlich striktere Ausgangssperre zu ertragen haben als die Berliner und den Umkreis ihrer Wohnung nicht verlassen dürfen. Also geht alles nur en ligne: Die Opéra de Paris streamt in Kooperation mit France Télévision ab heute bis 10. Mai täglich um 19.30 Uhr "Le Songe d'une nuit d'été" - "Ein Sommernachstraum". Das ist bekanntlich eine Komödie von Shakespeare, zu der Felix Mendelssohn Bartholdy betörende Theatermusik komponiert hat. Die hat wiederum George Balanchine verwendet, um 1962 für das New York City Ballet eine Choreografie zu kreieren. Die Kostüme für diese Produktion stammen von Modeschöpfer Christian Lacroix.

(Zusammenstellung: uba)