Mittwoch, 1. April





Kunst-Tipp

Die Weltstars des Surrealismus sind zum größten Teil Männer. Dabei haben zahlreiche Frauen entscheidende Impulse zum Surrealismus beigetragen. Die grandiose Ausstellung „Fantastische Frauen“ präsentiert in der Frankfurter Schirn über 250 Werke von 34 Künstlerinnen, darunter Berühmtheiten wie Frida Kahlo oder Meret Oppenheim, aber auch wenig Bekannte wie die Britin Leonora Carrington, die sich schon mal an eine Neuinterpretation von Hieronymus Bosch heranwagt. Die Ausstellung, die auf dem Weg zum Kunst-Blockbuster war, musste nach einem Drittel ihrer Laufzeit schließen. Ob sie bis zum 24. Mai, ihrem unaufschiebbaren Ende, noch einmal öffnet, weiß derzeit keiner. Das lehrreiche, kurzweilige und opulent bebilderte Digitorial kann den Ausstellungsbesuch zwar nicht ersetzen, macht aber Lust, sich mit diesem Kapitel der Kunstgeschichte intensiver zu beschäftigen.





Klassik-Tip 1

Das Kulturradio vom rbb nimmt den Begriff "Kammermusik" wörtlich - und präsentiert an insgesamt vier Abenden unter dem Motto "Wir spielen für Sie" prominente Musikerinnen und Musiker, die bei sich zuhause auftreten. Bisher dabei und immer noch online verfügbar: Michael Barenboim (Geige) und Natalia Pegarkova (Klavier) am 30.3. und Katharina Bäuml (Schalmei) und Martina Fiedler (Orgel) am 31.3. Am heutigen Mittwoch um 18 Uhr interpretiert Cellist Julian Steckel die Suite Nr. 3 C-Dur BWV 1009 von Johann Sebastian Bach und die Sonate Nr. 3 für Cello Solo von Zoltán Kodály.





Klassik-Tipp 2

Wir haben ein Beethoven-Jahr, auch wenn es wie so vieles im Angesicht der Corona-Krise fast in Vergessenheit gerät. Unter dem Motto #ClassicalAtHome will auch Sony seinen Vertragskünstlerinnen und -künstlern weiterhin eine Auftrittsmöglichkeit bieten. Auf dem entsprechenden Facebook-Channel widmet sich heute ab 17 Uhr Pianist Martin Stadtfeld auf unterhaltsame Weise dem wunderbaren Thema "Beethoven für Kinder". Eine großartige Chance, auch den Nachwuchs im Shutdown für ein Stündchen von der Spielkonsole loszueisen.





Bibliotheks-Tipp

Berlin hat ein dichtes, einzigartiges Netz öffentlicher Bibliotheken. Und auch wenn wir aktuell nicht mehr physisch unser eigenes Buch aus den Regalen etwa der Amerika-Gedenkbibliothek ziehen können, steht uns doch der ganze Online-Reichtum des VÖBB (Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins) weiterhin zur Verfügung: E-Books, Filme, Musikstreaming, Lexika, Datenbanken und zahlreiche Möglichkeiten zum E-Learning. Diese Angebote sind schon in normalen Zeiten für nur zehn Euro im Jahr zu haben, am gestrigen Dienstag kam nun die Meldung, dass sie jetzt für drei Monate völlig kostenlos sind. Einfach unter www.voebb.de einen Ausweis buchen oder einen bestehenden Ausweis verlängern. Übrigens: Wer noch geliehene Medien aus der Vor-Corona-Zeit bei sich zu Hause hat, braucht die vorerst nicht zurückzugeben.





Theater-Tipp

"Also getroffene Hunde sollten wir jetzt mal langsam mit dem Bellen beginnen", verkündet das Maxim Gorki Theater auf seiner Webseite. Es vermisse sein Publikum wahnsinnig - und streamt aktuell jeden Mittwoch um 18 Uhr die Aufzeichnung einer Produktion. Und zwar immer nur für 24 Stunden, also nicht verpassen! Heute ist Falk Richters "Small Town Boy" dran, eine homosexuelle Beziehungsgeschichte, die die üblichen Erwartungen radikal durchkreuzt. "Richter wildert für ,Small Town Boy', seiner ersten Arbeit am Berliner Maxim Gorki Theater, einmal mehr in Themen hyperindividueller Selbstfindung, in der Verbindlichkeits-Sehnsüchte stets von Ängsten durchkreuzt werden und eine diffus-überzogene Erwartungshaltung herrscht", schreibt das Portal "Nachkritik" dazu. Ab 20 Uhr gibt's zusätzlich die Möglichkeit, parallel zum Streamen und Gucken mit dem Regisseur im Live-Chat zu sprechen. Eine völlig neue Form von Community-Viewing - die Krise macht kreativ.





(Zusammenstellung: uba, wun)