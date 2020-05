Streaming-Tipps für Donnerstag, den 23. April

Literatur-Tipp

Heute ist der Welttag des Buches. Eine gute Gelegenheit, mal wieder beim Literarischen Colloquium Berlin vorbeizuschauen. Dort startet um 18 Uhr ein Livestream unter dem Titel „Und seitab liegt die Stadt“, zu einer Initiative des Bundes gemeinsam mit dem LCB für literaturbezogene Veranstaltungen in Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern. Dieses Jahr geht es um das Thema „Herkunft“, ein Dutzend Autorinnen und Autoren wurden eingeladen, sich dazu Gedanken zu machen . Am heutigen langen Eröffnungsabend tauschen sich - nach einem Grußwort von Kulturstaatsministerin Monika Grütters – zunächst das Kuratoren-Duo Daniela Dröscher und Senthuran Varatharajah über Herkunft aus, es folgen Dialoge zu den Themen „Aus gutem Hause“, „Sich wie Falschgeld fühlen“ und „Wir sind doch hier nicht bei den Hottentotten“. Mit Ulrike Draesner & José F. A. Oliver, Maxi Obexer & Selim Özdogan, Enis Maci & Annett Gröschner. Bis 23 Uhr.

Film-Tipp

Oder besser: ein Podcast-Tipp. Viele der ausführlichen, von dem Filmemacher Christian Schwochow und der Schauspielerin Susanne Bormann geführten „Close Up“-Interviews auf der Webseite der Deutschen Filmakademie lohnen das Reinhören. Am Freitag wird ja der Deutsche Filmpreis verliehen, corona-bedingt ausschließlich im Fernsehen (ab 22.15 Uhr in der ARD). Da lohnen sich die Podcasts gleich doppelt. Sei es die „Corona Spezial“-Staffel, unter anderem mit Doris Dörrie, dem Kinobetreiber Hans-Joachim Flebbe und dem Schauspieler Peter Schneider. Oder, in Staffel 3, ein Gespräch mit dem Ehrenpreisträger Edgar Reitz (heute gibt’s auch ein aktuelles Reitz-Gespräch im Tagesspiegel). Oder, in Staffel 4, eins mit Gala-Moderator Edin Hasanovic. Die Schauspielerinnen Maria Schrader und Sandra Hüller, die Produzentin Janine Jackowski von Komplizen Film („Toni Erdmann“), die Dokumentarfilmerin Annekatrin Hendel, die Schauspielagentin Mechthild Holter von „Players“ – stöbern Sie selbst!

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog. Über die Entwicklungen speziell in Berlin halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. ]

Animations-Tipp

Wollen Sie Trickfilm lernen? Sie brauchen nur Stift, Papier und Englischkenntnisse. Die Animateurinnen und Animateure der Filmakademie Baden-Württemberg haben nicht nur für die Studierenden, sondern auch für Normalsterbliche Online-Angebote entwickelt. Auf www.animationsinstitut.de findet sich das englischsprachige Lehrmodul Myself´s Online Animation Mentoring mit insgesamt 26 Unterrichtseinheiten. Der äußerst kurzweilige virtuelle Strichmännchen-Mentor namens Myself verteilt am Ende jeder Lektion Aufgaben, die mit Stift und Papier ausgeführt werden müssen, Rücksendung dann an Myself@animationsinstitut.de, Feedback des Mentor-Männchens folgt. Auch Premieren und filmische Making-Ofs von Studierenden-Projekten sollen regelmäßig auf der Seite präsentiert werden.

Tanz-Tipp

Die Tanzkompagnie von Toula Limnaios streamt noch bis Freitag die 70-minütige Filmfassung von „Minute Papillon“ aus dem Jahr 2015. „Bruchstückhaft, rätselhaft, verstörend und manchmal komisch“, hieß es in der Rezension des RBB. Wie so oft bei Limnaios gehe man mit Eindrücken und Bildern im Kopf in die Nacht, die einen nicht loslassen. Der Mitschnitt erlaubt - zumindest virtuell - eine Nähe zu den Tänzerinnen und Tänzern, die sonst nur schwer möglich ist. Dazu findet sich auf der Webseite der Truppe das Kurzporträt von Toula Limnaios, das unsere Tagesspiegel-Kollegin und Tanzkritikerin Sandra Luzina für Arte gedreht hat. Das Online-Programm der Kompagnie wechselt immer freitags, ab morgen ist der Tanzfilm „Momentum“ von 2018 zuseheh, Der Kauf eines Soli-Tickets hilft den vom Ausfall sämtlicher Veranstaltungen existenzbedrohten Künstlerinnen und Künstlern.

[200.000 Abos und immer konkret: In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir auch über die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

(Zusammenstellung: chp)