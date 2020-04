Fatoni, geboren 1984 in München als Anton Schneider, ist auch Schauspieler und an den Münchner Kammerspielen aufgetreten. Foto: Jan Philipp Welchering

Samstag, 4. April





Pop-Tipp 1

Im Neuköllner SchwuZ gibt's weiterhin Livemusik. Echt jetzt. In gebührendem Abstand voneinander und unter Einhaltung der Hygieneregeln treten dort noch bis Mittwoch jeden Abend ab 21 Uhr Musiker auf, ohne physisches Publikum, aber live gestreamt von Arte Concert. An diesem Samstag ist der Deutschrapper Fatomi dran, der mit „Yo, Picasso“ 2015 und später mit dem „Im Modus“-Mixtape 2017 seinen Durchbruch erlebte – und live als einer der besten Entertainer des Genres gilt. Corona hat seine erste Solotour seit fast drei Jahren jäh unterbrochen - umso mehr Grund, ihn heute Abend im SchwuZ zu erleben. Am Sonntag wird dort die südafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou auftreten. Alle Konzerte sind im Anschluss weiterhin in der Arte Mediathek verfügbar.





Klassik-Tipp

New York ist das Epizentrum der Corona-Krise in den USA. Aus der Dunkelheit sendet die Metropolitan Opera täglich die Aufzeichnung einer Oper hinaus in die digitalen Welt. Heute gibt's ein Auftritt von 2014: Anna Netrebko singt in Verdis "Macbeth" die Lady, die an ihrer eigenen Machtgier wahnsinnig wird, Željko Lučić den unglückseligen Gatten, René Pape Banquo, es dirigiert Fabio Luisi. 2018 war die Diva übrigens an der Seite von Placido Domingo in der gleichen Rolle an der Berliner Staatsoper zu hören.





Film-Tipp

Nadav Lapids "Synonymes", 2019 Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale, ist verstörend. Verstörend gut. Wer einmal gesehen hat, wie der junge Israeli Yoav (Tom Mercier) in Paris seine Herkunft förmlich aus sich herauszureißen versucht, wird den Film so schnell nicht vergesssen. Bis zum Beginn der Corona-Krise war er noch in einigen Programmkinos zu sehen, die sind jetzt natürlich geschlossen, und der DVD/Blue-Ray-Release ist erst im Sommer. Aber ab sofort ist "Synonymes" bei Grandfilm on Demand für 9,99 Euro abrufbar. Besonders wichtig: Die Hälfte davon geht an die Stammkinos, mit denen der Verleih zusammenarbeitet und die besonders von der Krise betroffen sind. In Berlin sind das Brotfabrik, fsk, Filmrauschpalast und Hackesche Höfe.

Quentin Domaire, Tome Mercier und Louise Chevilotte in "Synonymes". Foto: Grandfilm

Pop-Tipp 2

Schon seit längerem schon war der Gesundheitszustand des amerikanischen Singer-Songwriters John Prine kritisch. Nun ist der 73-Jährige auch noch schwer an Covid-19 erkrankt und ringt um sein Leben. Seine Kollegin Joan Baez sendet ihm und seiner ebenfalls infizierten Frau Fiona einen musikalischen Genesungsgruß, indem sie in ihrer rustikalen Küche auf der Westerngitarre den Song „Hello In There“ von Prines Debütalbum aus dem Jahr 1971 spielt. Der gänzlich uneitle Vortrag der 79-Jährigen ist ergreifend, der Text von gespenstischer Aktualität: „Old people just grow lonesome / waiting for someone to say 'Hello in there, hello'“. Und in der Kommentarspalte zum Video rühren einen die vielen guten Wünsche für diesen großen, leider zu wenig bekannten Meister seines Fachs zu Tränen.





Theater-Tipp

Auch nicht schlecht: "Zwangsvorstellung" nennt die Berliner Schaubühne ihr Online-Programm während der Schließzeit. Jeden Abend zwischen 18.30 und Mitternacht ist die Fernsehaufzeichnung einer Produktion aus den vergangenen Jahrzehnten zu sehen, das Ganze ist also gleichzeitig auch ein Exkurs in die Theatergeschichte. Am heutigen Samstag ist die Uraufführung von Botho Strauß' "Groß und klein" verfügbar, sie fand statt am 8. Dezember 1978 in der Schaubühne - allerdings damals noch nicht am Lehniner Platz, sondern am Halleschen Ufer. Regisseur war damals Luc Bondy, in der Hauptrolle der Lotte ist Edith Clever zu sehen.





(Zusammenstellung: uba, wun)