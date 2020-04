Mittwoch, 8. April

Klassik-Tipp 1

Die Berliner Häuser, Philharmonie und Konzerthaus, sind seltsamerweise nicht dabei. Dafür das Concertgebouw Amsterdam, der Wiener Musikverein - und die Hamburger Elbphilharmonie: Unter #Safeandsound haben sich rund ein Dutzend große europäische Konzertsäle zusammengeschlossen, um auch in Corona-Zeiten klassische Musik zu Hause zu ermöglichen, eben "safe". An diesem Dienstag steht das schwedische Orpheus Baroque Ensemble auf dem Streamingprogramm, mit einer Aufzeichnung aus dem Konserthuset Stockholm. Die Videos sind auch eine schöne Gelegenheit, die jeweiligen Säle besser kennenzulernen. Die Architektur der Elbphilharmonie zum Beispiel kann man im Rahmen der mehrteiligen Zuhausführungen von der Couch aus erleben. Und dabei unter anderem erfahren, warum die Holzverkleidung im Saal so merkwürdig gewellt ist.

Pop-Tipp

Als der US-Songwriter Luke Elliot im Januar sein neues Album für April ankündigte, war Corona gefühlt noch weit weg von der westlichen Hemisphäre. Mittlerweile ist Elliots Heimat New Jersey, in unmittelbarer Nachbarschaft von New York, einer der Hotspots der Pandemie. Rückblickend mutet es wie eine hellseherische Metapher für das Kommende an, dass er „The Big Wind“ (Video: https://www.youtube.com/watch?v=IKsQoYgoFlk) einem fatalen Sturm gewidmet hat, der am Dreikönigstag 1839 Irland verwüstete und hunderte Menschenleben forderte. Der Veröffentlichungstermin der Platte ist verschoben worden, aber im Osloer Veranstaltungszentrum Sentralen hat Elliot seine betörenden Songs in einer hochkonzentrierten Live-Performance vorgestellt – ohne Publikum natürlich, aber dafür mit Unterstützung durch das einfühlsame Violinenspiel des Norwegers Freddy Holm.

Klassik-Tipp 2

Es wird ein merkwürdiges Ostern werden, ohne Gottesdienste oder Beisammensein mit der Familie. Trotzdem ist gerade Karwoche, also die Woche vor Karfreitag, und aus diesem Anlass streamt das Opernhaus Zürich noch bis 11. April Verdis "Messa da Requiem", inszeniert von Chefchoreograf Christian Spuck. "36 Tänzerinnen und Tänzer, Chor und Zusatzchor des Opernhauses sowie vier hochkarätige Solisten kommen unter der Leitung von Fabio Luisi in dreizehn großen Szenen zusammen, die sich einem der grundlegendsten Themen der Menschheit widmen", heißt es dazu auf der Homepage.

Film-Tipp 2

Das Berliner Human Rights Film Festival 2019 hat eine tolle #DocsoftheDay-Filmreihe aus seinem Programm zusammengestellt, mit Produktionen, die kostenfrei oder gegen eine geringe Gebühr gestreamt werden können. Jeden Tag wird ein neuer Film online gestellt. Mit dabei ist der Gewinner des Willy-Brandt-Preises für Freiheit und Menschenrechte „Novaya“, das Porträt einer der ältesten und letzten unabhängigen Zeitungen Russlands. Seit 2000 wurden fünf Journalistinnen und Journalisten und ein Anwalt der „Novaya Gazeta“ ermordet. Der 75-minütige Film (Russisch mit deutschen Untertiteln) von 2018 gibt Einblicke in den Redaktionsalltag und würdigt den Mut der Mitarbeiter. Ebenfalls im Online-Programm: „Welcome to Refugeestan“ von Anne Poiret, eine internationale Produktion von 2016 über ein Thema, das jetzt dramatischerweise aus dem Fokus gerät. Erkundet werden Flüchtlingslager von Kenia über Tansania und Jordanien bis zur griechisch-mazedonischen Grenze. Ein Film über die Methoden, mit denen reichere Länder unerwünschte Personen fernhalten, trotz humanitärer Versprechungen.

Szene aus der Doku "Novaya". Die Fotos an der Wand zeigen die 2006 vor ihrer Wohnung ermordete Journalistin Anna Politkowskaja. Foto: Askold Kurov

Kabarett-Tipp

"Wer jetzt den Humor verliert, hat den Ernst der Lage noch nicht verstanden" - so das Corona-Motto der ebenfalls ins Internet gezogenen Satire-Truppe der legendären Berliner Distel. Unter "DistelFlix" sind ab sofort Szenen aus den vergangenen 65 Jahren zu sehen, aktueller Corona-Galgenhumor und Verlinkungen zur Gregor Gysis Gesprächsreihe "Missverstehen Sie mich richtig" mit Jan Böhmermann, Lars Eidinger, Kurt Krömer, Karl Lauterbach, Martin Sonneborn oder Katharina Thalbach. Da auch bei der Distel - wie an allen Privattheatern - jeder Euro abends an den (jetzt geschlossenen) Kassen verdient wird, bittet das Kabarett sein Publikum und die Berlinerinnen und Berlin um Spenden.



(Zusammenstellung: uba, wun)