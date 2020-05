Streaming-Tipps für Dienstag, 28. April

Theater-Tipp

Didier Eribons Buch "Rückkehr nach Reims" hat bei seinem Erscheinen in Deutschland 2016 viel Aufsehen erregt, weil der Autor und Foucault-Biograf seine persönliche Biografie mit dem Absturz der französischen Linken verwebt und den Aufstieg des Front National zu erklären versucht. Thomas Ostermeier hat ein Jahr später an der Berliner Schaubühne ein Stück daraus gemacht, mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Hoss liest jetzt an diesem Dienstag um 18 Uhr im Rahmen des digitalen Ersatz-Spielplans "Zwangsvorstellung" der Schaubühne Eribons "Brief aus Frankreich", danach gibt's eine Aufzeichnung von Sasha Waltz' "Körper". Die Produktion wurde am 22. Januar 2000 an der Schaubühne uraufgeführt.

Jazz-Tipp

Der Mann mit der Ballonmütze war eine der großen Jazz-Entdeckungen des letzten Jahrzehnts. So geschmeidig wie Gregory Porter hatte sich schon lange niemand mehr in die Herzen eines Publikums gesungen, das zuvor mit Jazz wenig anzufangen wusste. Dabei kam dem Kalifornier zugute, dass er die Nat-King-Cole-Platten seiner Mutter mindestens ebenso aufmerksam gehört hatte wie die Klassiker des Cool Jazz. Seine für diesen Sommer geplante Tournee musste der 48-Jährige absagen. Als kleines Trostpflaster kann man dafür ab 20 Uhr für zwei Tage sein grandioses Konzert in der Londoner Royal Albert Hall vom 2. April 2018 auf seinem Youtube-Channel kostenlos streamen. Bei diesem Auftritt stellte Porter unmissverständlich klar, dass seine Stimme und sein Charisma es nicht nur mit einer klassischen (und exquisit besetzten) Jazzband, sondern auch mit einem 70-köpfigen Sinfonieorchester locker aufnehmen können.

Klassik-Tipp 1

Wie aufregend, aufwühlend, träumerisch, hinreißend Barockmusik sein kann, das zeigt die Berliner Lautten Compagney seit Jahren. An diesem Dienstag um 19.30 tritt sie im Theater im Delphi in Weißensee auf, das Konzert wird live gestreamt vom Facebook-Kanal von Sony Classical. Unter dem Motto "Alles Bach" soll Johann Sebastian im Mittelpunkt stehen, auch Staatsopern-Sopranistin Anna Prohaska ist mit dabei und präsentiert ein neues Projekt mit geistlicher Vokalmusik.

Klassik-Tipp 2

Der April ist fast vorbei, ein weiterer Corona-Monat beginnt am Freitag. Bis dahin sollte man ein ganz besonderes Angebot nutzen: Die Berliner Philharmoniker haben bis Ende April ihre Digital Concert Hall für alle kostenlos freigeschaltet, man muss sich nur anmelden und kann auf das Archiv zugreifen, mit mit Konzertmitschnitten in bester Tonqualität. Bisher steht nichts davon auf der Webseite, dass die Aktion verlängert wird, also am besten bis Donnerstag nochmal zugreifen und reinhören.

(Zusammenstellung: uba, wun)