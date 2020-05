Streaming-Tipps für Sonntag, 26. April

Kino-Tipp

Arsenal 3, der virtuelle Kinosaal des Berliner Arsenal, hat inzwischen auf einen zweiwöchigen Rhythmus umgestellt. Aktuell befinden wir uns in Woche 5 und 6, bis kommenden Freitag sind noch Filme zu sehen, die sich mit Fragen von Darstellung und Repräsentation auseinandersetzen, bei denen Begegnungen mit Persönlichkeiten im Mittelpunkt stehen. Etwa "Bete & Deise" (2012) der niederländischen Videokünstlerin Wendelien van Oldenborgh. Er porträtiert zwei Frauen in Rio de Janeiro, die auf je eigene Art der Öffentlichkeit eine Stimme geben. Bete Mendes ist Telenovela-Veteranin und politische Aktivistin, Deise Tigrona eine der stärksten Stimmen des Baile Funk, ihr Lied "Injeção" ("Injektion") inspirierte M.I.A. zu ihrem Song "Bucky Done Gun".

Theater-Tipp

Anders als Schaubühne, BE oder Maxim Gorki Theater ist die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz seit Ausbruch der Krise nicht durch rege Streaming-Aktivität aufgefallen, sondern eher durch die "Hygiene-Demos" vor ihrer Tür (von denen sie sich distanziert). An diesem Sonntag aber gibt's was: Im Nachtkritikstream läuft ab 18 Uhr für 24 Stunden "Drei Milliarden Schwestern" von Bonn Park und Ben Roessler. Der Titel des als "Kultoper" annoncierten Stücks des volksbühneneigenen Jugendclubs P14 spielt natürlich auf Tschechows "Drei Schwestern" an, nur dass es hier ein paar Schwestern mehr sind, die angesichts eines auf die Erde zurasenden Kometen noch echte Gefühle und Emotionen gegenüber der Weltpolitik äußern. Uraufführung auf der großen Bühne war am 12. Oktober 2018. "Große Oper! Alles hat einen flirrenden, ambiguen Ton, pastell, wie die schicken Kostüme, das wird nie langweilig, ist immer amüsant. Und das ist eine fast unermessliche Leistung für singende Jugendliche auf dieser größten und grausamsten Bühne der Stadt", schrieb Nachtkritik damals.

Das Schweriner Schloss ist nach dem Vorbild des französischen Loire-Schlosses Chambord gestaltet. Foto: Felix Gänsicke

Städte-Tipp

Im Moment sind Besucherinnen und Besucher mit auswärtigem Kennzeichen bekanntlich in Mecklenburg-Vorpommern nicht gerne gesehen. Man kann nur hoffen, dass es auch gegen diese vom Virus hervorgekitzelte Form der Fremdenfeindlichkeit bald einen Impfstoff gibt. Lokale Kulturschaffende und der Tourismus leiden unter der Situation wie überall. Die wunderschöne, wasserumflossene, immer noch erstaunlich unbekannte Landeshauptstadt Schwerin hat jetzt eine Kampagne "Schwerin inspiriert" gestartet, die Lust machen soll auf die Zeit danach. Die Webseite bündelt virtuelle Touren unter anderem durch das Schloss oder das Staatliche Museum und verlinkt digitale Erlebnisse wie den "Zoo Campus" des Schweriner Zoos, Bloggerbeiträge, Fernsehspots, Webcams und anderes mehr.

Klassik-Tipp

Ostern ist vorbei, aber "Parsifal" nur an Karfreitag hören zu wollen, das dürfte so fragwürdig sein wie Joyce' "Ulysses" nur am 16. Juni zu lesen. Mit gutem Gewissen kann man also auch jetzt noch im DSO Streaming den Mitschnitt einer Inszenierung ansehen, die Nikolaus Lehnhoff 2004 im Festspielhaus Baden-Baden mit dem Deutschen Symphonie-Orchester realisiert hat. Bis Montag, 16 Uhr, ist er dort verfügbar. Zum Ensemble zählen Christopher Ventris, Waltraud Meier, Matti Salminen und Thomas Hampson, am Pult steht Kent Nagano. "Christlich" ist Wagners letzte Oper übrigens nur vordergründig. Eigentlich installiert das "Bühnenweihfestspiel" die Kunst als neue Religion.

(Zusammenstellung: uba)