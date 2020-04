Streaming-Tipps für Montag, 20. April

Theater-Tipp

Dass Odysseus einen Sohn, Telemachos, hatte - das dürfte antikenfesten Theatergängern vielleicht grade noch bewusst gewesen sein. Dass es einen zweiten Sohn, Telegonos gab, den Odysseus mit Kirke zeugte, sicher nicht. Am Hamburger Thalie Theater sponn Antú Nomero Runes auf Basis dieser Geschichte 2017 den herrlichen Abend "Die Odyssee" zusammen, mit Thomas Niehaus und Paul Schröder in den Rollen der beiden Söhne. "Der eine – Sohn der Zauberin Kirke – ist Musiker und Magier, der andere, Penelopes Sohn, ein weltberühmter Rapper. Vorsichtig nähern sie sich an, erfreuen sich an Seifenblasen, neiden einander das Pausenbrot, bauen sich schließlich einen Joint und spielen – bekifft die Legenden des Heldenvaters nach", schrieb der Tagesspiegel anlässlich der Einladung der Inszenierung zum Berliner Theatertreffen 2018. "Der Abend ist randvoll mit Anspielungen auf Homer. Pathetisch, albern, sinnlich und klug zelebriert Nunes die große antike Tragödie. Die beiden grandiosen Schauspieler brauchen dazu nur wenige Mittel – Sarg, Schild, Kranz, Tuba, Kettensägen – und natürlich Musik." Am Montag um 19 Uhr streamt das Thalia Theater eine Aufzeichnung für 24 Stunden.

Lyrik-Tipp

Das Prenzlauer Berger Haus für Poesie hat sich entschieden, während der Corona-Krise kein Archivmaterial zu streamen, sondern auf #kanalfuerpoesie das aktuell zu produzieren, was auch in normalen Zeiten auf dem Programm gestanden wäre. An diesem Montag um 19.30 Uhr stellt Literaturkritiker Christian Metz fünf Lyrik-Empfehlungen vor: Karin Fellner mit eins: zum andern, Georg Leß mit Die Hohlhandmusikalität, Heike Flemming mit ihrer Übersetzung von Szílard Borbélys Berlin Hamlet, Aras Ören mit Berliner Trilogie sowie Maren Kames mit luna luna. Das Streaming dauert 60 Minuten, eine Paywall gibt es nicht. Das aus für Poesie bittet um Spenden.

Klassik-Tipp

2012, zum hundertjährigen Bestehen der Städtischen Oper Charlottenburg (aus der die Deutsche Oper Berlin hervorging) produzierte Enrique Sánchez Lansch, Regisseur der gefeierten "Rhythm is it!"-Doku über das Education-Programm der Berliner Philharmoniker, einen Dokumentarfilm über das Haus an der Bismarckstraße. "Ouvertüre 1912" präsentiert Ausschnitte aus Vorstellungen sowie Interviews mit unfassbar vielen, legendären Namen, unter anderem Dietrich Fischer-Dieskau, Götz Friedrich, Klaus Geitel, René Kollo, Christa Ludwig, Lorin Maazel, Martha Mödl, Hans Neuenfels oder Aribert Reimann. Von Montag 10 Uhr bis Mittwoch zeigt die Deutsche Oper den Film noch einmal in ihrem Streamingprogramm.

Italien-Tipp

Selbst wenn sie möglich wäre: Eine Reise nach Italien ist wohl so ziemlich das Letzte, woran die meisten Menschen gerade denken. Umso beeindruckender die Bilder, die Massimo Ossana seit einigen Tagen auf Youtube präsentiert. Der Leiter der Ausgrabungsstätte von Pompeji kommentiert Aufnahmen, die mit Drohnen in der 79 n. Chr. vom Vesuv zerstörten Stadt gemacht worden sind. Pompeji ist nicht umsonst berühmt: Wahrscheinlich gibt es keinen anderen antiken Ort, an dem sich das alltägliche Leben der damaligen Bewohner so anschaulich nachvollziehen lässt. Osanna spricht Italienisch, aber selbst wenn man das nicht versteht, sind die Bilder lohnenswert; ihre spektakuläre Schärfe macht jedes kleinste aufgemalte Lorbeerblatt sichtbar. Weiterer Vorteil: So menschenleer, so ganz für sich hat man Pompeji in der Realität wahrscheinlich nie.

(Zusammenstellung: uba)