Freitag, 17. April

BALLETT-TIPP

Wir tanzen weiter: Das Stuttgarter Ballett zeigt ab 18 Uhr John Crankos legendäre Prokofjew-Choreografie „Romeo und Julia“ von 1962, eins der Hauptwerke des Ballettmeisters, welches das „Stuttgarter Ballettwunder“ begründete. Die Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 2018. Die Ausstattung besorgte der ebenfalls legendäre Bühnenbildner Jürgen Rose, es tanzen Elisa Badenes (Julia) und David Moore (Romeo). Auch Crankos Prima Ballerina Marcia Haydee ist dabei, die erste Stuttgarter Julia. Das Theater verspricht „spektakuläre Pas de deux, atemberaubende Fechtkämpfe und malerische Szenen im italienischen Verona“. Als Video-on-Demand freigeschaltet bis 19. April, 23 Uhr.

FOTO-TIPP

Momentaufnahmen, Gedankensplitter, Erkundungen im Nahbereich: Neun Fotografinnen und Fotografen aus Frankreich und Deutschland schicken seit Anfang April jede Woche Foto-Briefe an Arte Info. Virtuelle Post mit aktuellen Bildern der Fotokünstler, dazu ihre Stimmen aus dem Off, Persönliches, Politisches, Poetisches– die Zusammenschau der Neun ergibt je ein Video von etwa zehn Minuten. In den ersten beiden Neuner-Briefen geht es um die von Mama selbstgenähte Maske, um die blauen Plastikhandschuhe beim Ausflug an die Panke, um Balkonausstellungen oder die nachtleere Stadt, die einer vergessenen Filmkulisse gleicht. Oder um die beiden Flüsse am Haus in den Cevennen, jener Bergregion, die immer wieder ein Flüchtlings- und Zufluchtsort war. Es sind kluge, verspielte, konzentrierte Ein-Minuten-Miniaturen, Kondensate der seltsam ungreifbaren Corona-Gegenwart. Olivier Roller hält das Fließen der Cevennen-Flüsse mit der Kamera fest, Myriaden von Tröpfchen, „das unendlich Kleine. Ich sehe das verdammte Virus – und drücke ab.“ Jeden Freitag kommen neue Briefe, Kollektion Nummer 3 findet sich ab ab heute auf arte.tv.

KLASSIK-TIPP

Beim Festival „Heidelberger Frühling“ wäre in dieser Woche eigentlich die Lied-Akademie unter Leitung von Thomas Hampson gestartet. Nun schicken die Stipendiatinnen und Stipendiaten und ihr Lehrer musikalische Videobotschaften, die unter #Need4Lied auf der #digitalunterwegs-Plattform des Festivals zu finden sind. Theresa Pilsl, Marie Seidler und der Pianist Toni Ming Geiger tun sich virtuell zusammen und grüßen mit Mendelssohns „Gruß“ – die Wohnzimmer-Akustik der einen und der Kellersound der anderen harmonieren übrigens bestens dabei. Anna-Lucia Richter singt „Der Mond ist aufgegangen“ und begleitet sich selbst am Klavier, und Thomas Hampson steuert (allerdings von Konserve) Mahlers „Rheinlegendchen“ bei. Klar, wegen der ersten Zeile, „bald gras ich am Neckar“. Quasi Heidelberg-Zeile. Auch der Akkordeonist Martynas Levickis, der eigentlich im Frauenbad Heidelberg auftreten sollte, schickt einen tönernen Gruß, aus Vilnius.

THEATER-TIPP

Freitags ist Video-Programmwechsel beim Berliner Ensemble. Ab 18 Uhr ist nun eine Woche lang Antú Romero Nunes‘ Inszenierung von „Max und Moritz“ zu sehen, eine Böse-Buben-Geschichte nach Wilhelm Busch. Tagesspiegel-Kritikerin Christine Wahl schrieb nach der Premiere dieser Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen im Mai 2019 von einer bewussten „Verkasperung“ des Kinderbuch-Klassikers, „mit Extra-XXL-Sympathiepunkten für die Titelhelden, die hier statt fieser Streiche eher eine Art Infantile-Jungs-Regressionsparty abfeiern“. Stefanie Reinsperger als Max und Annika Meier als Moritz erwiesen sich als zwei „absolute Hochkaräterinnen ihres Fachs“; ebenfalls dabei: Constanze Becker als Lehrer Lämpel, Thilo Nest und Sascha Nathan. Bei der Premiere beobachtete Wahl übrigens zwei unversöhnliche Humorlager im Publikum – die einen gackern und amüsieren sich bestens, die anderen verziehen keine Miene. Und wie sieht’s im Wohnzimmer-Theater aus?

POP-TIPP

Sie spielte mehrere Musikinstrumente, bevor sie lesen oder schreiben konnte. Ihren ersten eigenen Song verfasste sie mit acht Jahren. Die in Berlin lebende Singer-Songwriterin Johanna Amelie nennt ikonische Pop-Frauen wie Joni Mitchell und PJ Harvey als Vorbilder und lässt sich von Reisen und den Menschen, die sie dabei kennenlernt, inspirieren.

Für ihr zweites Album „Distance“ konnte sie 2018 als Produzenten Gordon Raphael gewinnen, der 2001 den Strokes ihren stilbildenden Retro-Sound verpasst hatte. In der Ufa-Fabrik stellt Johanna Amelie, natürlich ohne Publikum, ab 20.30 Uhr auch die eingängigen Folkpop-Stücke ihres jüngsten Albums „One Moon“ vor, das Ende 2019 erschien und bei der BBC Radio-Airplay bekam. Das Konzert ist im Live-Stream zu verfolgen.

(Zusammenstellung: chp/wun)