Donnerstag, 16. April

Kunst-Tipp

Es ist paradox: Gerade weil sie nahezu ohne Gläubige über die Bühne ging, war die Ostermesse von Franziskus im leeren Petersdom die wohl eindringlichste seit langer Zeit. Das Virus wütet vor allem in Norditalien, aber auch Rom ist leer, geschlossen, zuhause, die Straßen verwaist. Wer sich drauf einstimmen möchte, was er sieht, wenn Reisen irgendwann wieder möglich sein sollte, kann einen virtuellen Rundgang durch die Vatikanischen Museen unternehmen. Sieben solcher Touren werden auf der Webseite angeboten, neben eher wenig bekannten Abteilungen wie dem Museo Pio Clementino oder der Nikolinischen Kapelle ist natürlich auch die Sixtinische Kapelle dabei, die man im Original nie so menschenleer erlebt (leider ist es nicht möglich, wirklich nah an die Gemälde heranzuzoomen). Und auch die Stanzen gehören selbstverständlich zum Programm, jene drei Zimmer, die Raffael ausgemalt hat - sein Todestag jährte sich erst vor kurzem, am 6. April, zum 500. Mal.

Musiktheater-Tipp

"Mein Staat als Freund und Geliebte" - was klingt wie eine ironische Anspielung auf den Shutdown des öffentlichen Lebens in Corona-Zeiten ist eigentlich eine zeitgenössische Oper, und die wurde schon im April 2018 uraufgeführt und dreht sich um Themen, die vom Virus gerade ein bisschen verdrängt werden: Populismus, Nationalismus, Gemeinschaft, Massenbewegung, Begehren nach Zusammenhalt. An diesem Donnerstag ab 18 Uhr streamt die Oper Halle in Kooperation mit Nachtkritik eine Aufzeichnung des Stücks für Chor, Video, einen Schauspieler, dramatischen Tenor, Ballett, Orchester und Elektronik. Komponiert und inszeniert hat es Johannes Kreidler, die Dramaturgie stammt von Michael von zur Mühlen.

Pop-Tipp

Das Geisterkonzert der Punkband Pisse stach gestern doch aus dem meist elektrolastigen Programm von „United We Stream“ heraus: ungefähr auf halber Strecke zwischen Fehlfarben, Helge Schneider und Berliner Schluffipunk à la Chuckamuck. Super. Der Applaus musste aber leider vom Band kommen. Wie alle bisherigen UWS-Abende bei arte.tv auch nachträglich anzusehen. Am Donnerstag geht es mit einem konventionelleren DJ-Line-Up im Fitzroy weiter, was aber dem Vergnügen keinen Abbruch tut. Neben Luca Eck, Simon Kaiser, Alada und der Portugiesin Ketia ist die in Berlin wohnende Schwedin Linnéa Palmestål mit einem DJ-Set zu erleben. Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Frauen in der immer noch weitgehend von Männern dominierten Club-Szene bessere Auftritts- und somit Aufstiegsmöglichkeiten bekommen. Ihre eigenen Erfahrungen gibt sie auch in DJ-Workshops weiter.

Lyrik-Tipp

Schauspieler Daniel Brühl hat über Ostern ein Projekt ins Leben gerufen, dass kleine Buchhandlungen und andere Lieblingsläden in der Nachbarschaft unterstützen soll. Unter dem Instagram-Account @poetryforlocals kann jeder ein Lieblingsgedicht rezitieren und einem Geschäft, Café, Restaurant widmen, das ihm oder ihr viel bedeutet. Da darf dann auch ein Playmobil-Männchen Zitate aus Goethes "Faust" aufsagen, man kann den Text auch einfach nur aufschreiben und abfotografieren. Geht alles. Hauptsache Lyrik, denn "Everyone needs poetry", so Brühl.

Klassik-Tipp

Auch das Konzerthaus am Gendarmenmarkt hat sein Online-Angebot ausgebaut, zum Beispiel mit einer Playlist auf Idagio zum Anhören für zuhause, die einmal die Woche aktualisiert wird. An diesem Donnerstag spielt außerdem das Konzerthaus Quartett Berlin Schuberts spätes Streichquartett d-Moll "Der Tod und das Mädchen". Schubert hat es ihn einer für ihn sehr schwierigen Phase komponiert. Seine Versuche, in Wien Fuß zu fassen, drohten zu scheitern, er war zudem erkrankt. Doch solche biografischen Hintergründe allein erklären nicht den hohen künstlerischen Wert des Komposition. Berühmt ist vor allem der zweite Satz, für den Schubert sein eigenes, einige Jahre zuvor geschriebenes Lied auf ein Gedicht von Matthias Claudius verwendet. Der Stream beginnt um 21 Uhr und ist dann 24 Stunden lang verfügbar.

(Zusammenstellung: uba)