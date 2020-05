Streaming-Tipps für Mittwoch, den 22. April

Film-Tipp

„Heimat ist ein Raum aus Zeit“: Thomas Heises großer Filmessay folgt den Spuren seiner eigenen Familie vom späten 19. Jahrhundert über den Holocaust und die DDR bis in die Gegenwart und erkundet das Biografische wie eine archäologische, überwucherte Stätte. „Wir sind schürfen gegangen“, sagte Heise, als sein Film 2019 auf der Berlinale uraufgeführt wurde. Die Kamera tastet Schauplätze, Erinnerungen, Dokumente und Fundstücke ab, ebenso die Stimme des Filmemachers aus dem Off. Wie geht das zusammen, die große Geschichte mit dem kleinen eigenen Leben, der Staat und das Ich? So setzt Thomas Heise behutsam ein Bild des Jahrhunderts zusammen, das nie vollständig wird, mit Menschengeschichten, deutschen Geschichten, europäischen Geschichten. Dreieinhalb Stunden, schwarz-weiß, die Zeit wird einem nie lange dabei. Geschichte braucht Geduld. Seit April auf DVD und als VoD, pünktlich zur Nominierung für den Deutschen Filmpreis, der an diesem Freitag verliehen wird.

Kunst-Tipp

Oder sollte es besser Therapie-Tipp heißen? Seit Anfang des Monats bietet der Künstler und Psychoanalytiker Clemens Krauss im Berliner Haus am Waldsee Einzelsitzungen an, online und gratis. Seine Kunstperformance „Isolation Consultation“ hat auf diese Weise vor einigen Tagen den 100. Besucher begrüßt: Die 50-minütigen Sitzungen (auf Deutsch, Englisch oder Spanisch) finden jeweils zur vollen Stunde statt und sind selbstverständlich vertraulich. Kunst mit Schweigepflicht, eine ungewöhnliche Variante des Agierens im Corona-öffentlichen Raum.

In seinem zweiten kurzen Supervisions-Video zum „Consultation“-Projekt berichtet Krauss von wiederkehrenden Fragen, auch bei den zahlreichen Kulturschaffenden, die sich als TeilnehmerInnen melden. Wie ähnlich und unterschiedlich zeichnet das Krisenhafte ab? Leben wir einer Zeit der Wende? Wie steht es mit der Angst und der Angst vor der Angst der anderen? Was triggert das Virus? Bis Ende April sind die Termine ausgebucht, wer sich für später anmelden will, kann dies unter consultation@clemenskrauss.com tun.

Pop-Tipp

Wer würde nicht gern einen lebensgroßen Bruce-Springsteen-Pappaufsteller gewinnen wollen? Oder ein eigens verfasstes Gedicht von Thees Uhlmann? Oder eine von allen Bandmitgliedern signierte Single der Toten Hosen? Das sind nur drei von sehr vielen Preisen der #StayAtHomebola des rührigen Hamburger Plattenlabels Grand Hotel van Cleef. Wie die gesamte Popbranche ist auch die von Mitgliedern der Bands Tomte und Kettcar gegründete Firma durch die Coronakrise in finanzielle Nöte geraten. Alle, die einen Beitrag zur Linderung der prekären Lage leisten wollen, können Lose für die Tombola erwerben – aber nur noch am heutigen Mittwoch. Am 23. April wird Reimer Bustorff, Kettcar-Bassist und einer der drei Labelchefs, die Ziehung der Gewinne vornehmen, das Ganze wird live über Facebook übertragen. Das Besondere: Es gibt keine Nieten, jedes Los gewinnt etwas. Ein Los kostet fünf Euro, dazu kommen fünf Euro für den Versand der Preise.

Weltmusik-Tipp

Bei den Arabic Music Days im September 2019 im Berliner Pierre Boulez Saal setzten sich drei der derzeit bedeutendsten Musikerinnen der arabischen Welt mit dem Erbe ihrer legendären Ahnin auseinander, der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum. An drei Tagen musizierten die ägyptische Sängerin Mai Farouk, die syrische Sängerin und Oud-Spielerin Waed Bouhassoun sowie Farida Mohamed Ali, die der irakischen Maqam-Tradition verpflichtet ist. Die Konzerte sind ab 18 Uhr auf der Website des Boulez Saals abrufbar, für die nächsten vier Tage.



(Zusammenstellung: chp/wun)