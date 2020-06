Streaming-Tipps für Dienstag, 26. Mai

Theater-Tipp

2011 veröffentlichte Eugen Ruge seinen Roman "In Zeiten des abnehmenden Lichts", der über vier Generationen hinweg beobachtet, wie die Leuchtkraft der sozialistischen Idee in Ostdeutschland abnimmt - von den Großeltern, die stramme Kommunisten sind, über den Vater, der in sowjetischen Arbeitslagern einsaß und den Sohn, der kurz vor dem Mauerfall in den Westen flieht, bis hin zum Urenkel, für den die DDR nur noch eine seltsame Kindheitserinnerung ist. "Jede dieser Figuren lebt in ihrer eigenen Welt, hat ihre Version der familiären und historischen Ereignisse – Ansichten, die bei jedem Anlass aufeinanderprallen", heißt es auf der Webseite des Deutschen Theater Berlin, wo der von Ruge selbst dramatisierte Roman 2013 in einer Inszenierung von Stephan Kimmig auf die Bühne kam. Dienstag ab 18 Uhr bis Mittwoch Mittag ist eine Aufzeichnung auf DT Heimspiel zu sehen.

Vortrags-Tipp

Und noch mehr zur Geschichte des Kommunismus: Die Topographie des Terrors lädt für Dienstag 19 Uhr zu ihrem ersten digitalen Vortrag, der live aus dem Auditorium des Dokumentationszentrums gestreamt wird. Francesco Di Palma (Freie Universität Berlin) spricht zum Thema "Europa und die Kommunisten", die Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors, Andrea Riedle, wird die Begrüßungsrede halten und Arnd Bauerkämper, FU Professor für Neuere Geschichte, den Abend moderieren. Zwei weitere Vorträge sind noch vorgesehen in der Reihe „Europa – Visionen und Praxis im 20. und 21. Jahrhundert“, sie werden jeweils 14 Tage lang online abrufbar sein.

Klassik-Tipp

Klar, die Idee ist so toll, dass alle Termine ständig ausgebucht sind. Gerade deshalb soll an dieser Stelle noch einmal auf die 1:1 Concerts erinnert werden, mit denen der Genuss von live gespielter Musik auch in Corona-Zeiten möglich ist - wenn auch immer nur für einen Menschen gleichzeitig. An Orten wie dem Heimathafen Neukölln oder der Kreuzberger Ölbergkirche spielen Musikerinnen und Musiker - Mitglieder des Deutschen Symphonie-Orchesters, des Gewandhausorchesters Leipzig, der Berliner Philharmonikern, des Ensemble Resonanz oder freischaffend - für ein exakt einköpfiges Publikum, ohne die Abstandsregeln zu verletzen. Welch Konzentration, welch Versenkung im Zuhören kann da möglich sein! Beide Partner müssen sich innerlich öffnen, damit es funktioniert. Denn über das Programm entscheidet der Musiker oder die Musikerin erst in dem Augenblick, in dem sie oder er dem Gegenüber in die Augen sieht. Am besten immer wieder auf die Webseite schauen, es werden regelmäßig neue freie Termine veröffentlicht.

Festival-Tipp

Choreografin Eszter Salamon verwendet historische sizilianische Musik, Mumifizierungstechniken aus den Katakomben von Palermo, die dort bist in die 1920er Jahre prakzitiert wurden, sowie die Geschichte des sizilianischen Unabhägigkeitskampfes in der Revolution von 1848 - das alles fließt ein in ihre Arbeit mit dem anspruchsvollen Titel "MONUMENT 0.6: HETEROCHRONIE / Palermo 1599 – 1920". Ursprünglich hätte sie bei den Wiener Festwochen gezeigt werden sollen, jetzt ermöglicht die Webseite des abgesagten Festivals zumindest ein Klangeindruck. "In der faszinierenden Abfolge von A-cappella-Liedern verbindet Salamon den Tod und das Leben, Verabschiedungsrituale und aufständische Energie und fragt, welche Formen von Widerstand uns heute inspirieren", so die Festwochen.

