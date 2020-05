Samstag, 11. April





Kunst-Tipp

Lust, über Ostern Spanien zu besuchen? Kleiner Scherz. Aber online, immerhin, geht das: Über zwei Millionen Menschen haben seit dem Shutdown die Webseite des Prado in Madrid besucht - die meisten davon aus Italien und Spanien, den beiden am schlimmsten von der Corona-Krise betroffenen Ländern in Europa. Besucher können auf www.museodelprado.es ganz nah an die Meisterwerke heranzoomen und viele spannende Informationen erhalten. Auch eines der wohl faszinierendsten Gemälde der Kunstgeschichte, "Las Meninas" von Diego Velázquez, ist dabei - eine einzigartige Reflektion über den Standort des Betrachters und über das, was Malerei zu leisten vermag.





Pop-Tipp

Ein bisschen kapriziös ist die Idee der Circle Sessions ja schon: Der oder die Musiker*in steht mit eventuellen Begleitern in einem von warmgelb schimmernden Leuchten markierten Kreis und performt einen Song, während die Kamera in gemächlichem Tempo um das Ganze herumfährt. Mitgemacht haben schon bekannte Acts wie der irische Folksänger Hozier, die österreichischen Schlagerpop-Stars Wanda oder der schweizerische Songwriter Faber (alles auf YouTube). Bereits zum zweiten Mal kommt nun die kanadische Newcomerin Renforshort mit ihrer perfekt in diese stimmungsverschatteten Zeiten passenden Ballade „Tastefully Depressed“ zum Zuge. Wie ihre erste Circle Session mit der Single „I Drive Me Mad“ wurde auch diese beim letzten Deutschlandbesuch der 17-Jährigen in einem leerstehenden Schwimmbad in Berlin gedreht.





Klassik-Tip 1

Er war der Erste, und nach wie vor spielt Igor Levit jeden Abend auf Twitter für sein Publikum. Auch andere Künstler und Künstlerinnen, die bei Sony Classical unter Vertrag sind, nutzen diese Auftrittsform. Am Samstag um 18 Uhr ist auf Instagram die wunderbare Pianistin Olga Schepps mir ihrem Album "Melody" zu hören, auf dem sie Stücke von Bach bis Aphex Twin eingespielt hat. Zuvor gibt's ein Live-Q&A.

Foto: Uwe Arens

Theater-Tipp

Ins einem 1861 erschienenen Roman "Erniedrigte und Beleidigte" lässt Dostojewski den fiktiven Autor Iwan Petrowitsch auf den Zyniker Fürst Walkowski treffen, dem es Vergnügen bereitet, alles Gerede über Altruismus und selbstaufopfernde Liebe als bloße Illusion zu verspotten. Regisseur Sebastian Hartmann hat daraus in Dresden, unter Verwendung der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz, ein Stück gemacht. 2019 war die Inszenierung zum Berliner Theatertreffen eingeladen, an diesem Samstag ab 18 Uhr ist sie für 72 Stunden auf der Webseite des Staatsschauspiels zu sehen.





Klassik-Tipp 2

Die Deutsche Oper setzt ihr Streamingprogramm mit historischen Aufzeichnungen aus den vergangenen Jahrzehnten fort. Noch bis Ostersonntag ist auf www.deutscheoperberlin.de die "Don Giovanni"-Aufführung verfügbar, mit der am 24. September 1961 der neue Bornemann-Bau an der Bismarckstraße eröffnet wurde. Damals mit dabei unter anderem: Dietrich Fischer-Dieskau, Josef Greindl, Walter Berry, am Pult: Ferenc Fricsay. Eine hemmunglose Kostümschwelgerei in Schwarz-Weiß. Und was sich Regisseur und Intendant Carl Ebert für Giovannis Höllenfahrt hat einfallen lassen, wird hier nicht verraten.





(Zusammenstellung: uba, wun)