Donnerstag, 9. April





Literatur-Tipp

Ina ist mit lebensverändernden Ereignissen konfrontiert: Ihre Mutter stirbt bei einem Unfall, und ihr Vater, den sie nie kennengelernt hat, taucht wieder auf. Sie verliebt sich, wird verraten, muss nun ihr Leben auf die Reihe kriegen. Davon, aber auch vom Leben in Hamburg erzählt Janna Steenfatt in ihrem Roman "Die Überflüssigkeit der Dinge". An diesem Donnerstag um 19.04 Uhr liest sie daraus im Kulturradio vom rbb, im Rahmen der Reihe "weiter lesen" des Literarischen Kolloquiums Berlin. Die Reihe basiert auf dem ursprünglich geplanten Programm des Wanseeer Literaturhauses, immer donnerstags und samstags stellen dort Autoren und Autorinnen neuerschienene Bücher vor. Alle bereits erschienenen Folgen sind jederzeit als als Podcast nachhörbar.





Pop-Tipp

Zu den spannenderen all der quarantänebedingten Heimkonzertformate gehören die meist mit dem Smartphone gefilmten Solo-Hausmusiken, die unter dem Hashtag #TogetherAtHome von der NGO Global Citizen ins Netz gestellt werden. Ziel der Reihe ist es, mit prominenter Unterstützung für die Idee des von der WHO empfohlenen Social Distancing zu werben. Unter den bisherigen Teilnehmer*innen der etwa halbstündigen Performances sind bekannte Namen wie Chris Martin, Emeli Sandé, Jack Johnson, Hozier, John Legend oder Christine and the Queens. Besonders schön: Die Disco-Königin Gloria Gaynor singt zum Playback aus der Konserve ihren Durchhalte-Evergreen „I Will Survive“ aus dem Jahr 1978. Nie war er so wertvoll wie heute.





Klassik-Tipp 1

Erst war sie zurückhaltend, aber jetzt streamt auch die Komische Oper. Aktuell auf der Webseite zu finden: Debussys "Pelléas et Mélisande", "Frühlingsstürme" von Jaromír Weinberger und Barrie Koskys Inszenrierung von Hans Werner Henzes "The Bassarids", in der der Gott des Rausches, Dionysos, eine ganze Stadt ins Verderben reißt. "Das Geschehen behält eine Direktheit, die in ihrer Simplizität umso wuchtiger wirkt. Der Abend straft diejenigen Lügen, die behaupten, Kosky würde immer das Gleiche machen", schrieb der Tagesspiegel zur Premiere. Noch geplant bei "KOBonDemand": "La Bohème" und "Eugen Onegin".

Szene aus der Inszenierung "The Bassarids" ("Die Bassariden") an der Komischen Oper Berlin. Foto: Monika Rittershaus

Kunst-Tipp

Lust auf Dürer oder Rubens? Die Alte Pinakothek in München kooperiert mit Google Arts & Culture und präsentiert eine Auswahl ihrer Schätze online auf attraktive Weise: Wer mit dem Cursor über das Gemälde fährt, zoomt automatisch heran und erhält nähere Informationen, außerdem erläutern Kuratorinnen weitere Details des Kunstwerks. Im Angebot sind zum Beispiel Bruegels "Schlaraffenland", Rubens "Das große Jüngste Gericht", Joost Cornelisz Droochsloots "Ansicht von Utrecht" oder Dürers legendäres "Selbstbildnis im Pelzrock" von 1500. Die Handhaltung des Nürnberger Malers ist an der ikonischen Darstellung des segnenden Christus orientiert.





Klassik-Tipp 2

Daniel Barenboim hat mit dem West-Eastern Divan Orchestra die neun Symphonien von Ludwig van Beethoven interpretiert. An diesem Donnerstag um 18 Uhr startet der Pierre Boulez Saal im Rahmen seiner Reihe "Intermission" einen Streamingzyklus der kompletten Serie mit den zu Unrecht unterschätzen ersten beiden Symphonien. Denn wer immer erst ab der Dritten, der "Eroica", aufwärts hört, der bringt sich selbst um enorm viel Erkenntnisgewinn. Nicht nur im aktuellen Beethoven-Jubiläumsjahr.





(Zusammenstellung: uba, wun)