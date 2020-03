Dienstag, 24. März

Kunst-Tipp

Wie wär’s mit der Monet-Ausstellung im Potsdamer Barberini-Museum? Kurator Daminel Zamani und Museumspädagogin Andrea Schmidt führen die Internet-Museumsbesucher durch die Schau „Monet.Orte“, mit 130 Werken aus allen Schaffensphasen. Da, der Wald von Fontainebleau, ein Spaziergänger-Paradies, hier die Heuschober, dort die Tuilerien: Der Rundgang dauert eine gute halbe Stunde. (www.museum-barberini.com)



Klassik-Tipp

Auf dem Programm des Belcea Quartets im Pierre Boulez Saal, einem Konzert vom 14. Oktober 2017, stehen Joseph Haydns D-Dur-Streichquartett „Alla Zingarese“ aus op. 20, György Ligetis Streichquartett Nr. 1 „Métamorphoses nocturnes“ und Antonin Dvoráks „Amerikanisches Quartett“. Die Werke entstanden zum einen auf dem Landsitz der Esterházys, zweitens in Ungarn, noch vor Ligetis Emigration über Wien nach Köln, und drittens in Spillville, Iowa. Fluchtbewegungen, Reisebewegungen – transatlantische Musikwelten. (www.boulezsaal.de)



Literatur-Tipp

Das Aargauer Literaturhaus Lenzburg lädt seit dem Wochenende zum Fortsetzungsroman. Am Staffetten-Schreiben nehmen unter anderem Zuzsanna Gahse, Nora Gomringer und Jan Koneffke teil. Die Staffelübergabe erfolgt mittels eines Worts, das der oder die jeweils Nächste in den folgenden Text einbauen soll. Den Anfang machten Jarosvlav Rudis mit einem Sauna-Gespräch über Marathonläufer (Weitergabe-Wort „Hausarzt“) und Monica Cantieni (Weitergabe-Wort „Tochter“). Als drittes schreibt Judith Kuckart, besagte Tochter hört Radio: "Was aktuell ist, ist auf schmerzhafte Weise aktuell", denkt sie. Am Donnerstag macht Michael Stavaric weiter. (aargauer-literaturhaus.ch)



Theater-Tipp

Die Schaubühne stellt Botho Strauß' „Schlusschor“ online, zwischen 18.30 Uhr und 24 Uhr. Die Inszenierung von Luc Bondy aus dem Jahr 1992 mit Otto Sander, Jutta Lampe, Corinna Kirchhoff, Imogen Kogge, Dörte Lyssewski und Ernst Stötzner ist legendär, das Stück dreht sich um die Wiedervereinigung. Ebenfalls legendär: Wie Jutta Lampe mit dem Bundesadler mehr als nur flirtet, ihn schließlich erwürgt. (www.schaubuehne.de) .



Pop-Tipp

Ab 19 Uhr kann wieder im Berliner Club "Wilde Renate" gefeiert werden. An diesem Dienstag mit Terr, Roman Flügel, Italo Johnson, Bloody Mary, S Ruston & Sebastian Voigt. Bis Mitternacht. (www.unitedwestream.berlin/)

(Zusammenstellung: chp)