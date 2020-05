Die Extremgeigerin Patricia Kopatchinskaja macht gute Laune beim Musikfestival Gstaad. Foto: Marco Borggreve





Donnerstag, 26. März

KONZERT-TIPP

Droht die Laune zu sinken? Dann hilft ein Online-Konzertbesuch beim Gstaad Menuhin Festival mit der wilden Geigerin Patricia Kopatchinskaja. Homeoffice- und Quarantäne-müden Menschen macht sie gehörig Beine mit Duetten aus 1000 Jahren Musikgeschichte von ihrem Album «Take Two», die sie 2016 dort aufführte. Jazziges von Boruslav Martinu, ein Alleluia von Guillaume de Machault oder das gesungen-gespielt-getanzte „Kleine Irgendwas“ von Heinz Holliger (basierend auf einer Geschichte der kleinen Tochter von Kopatchinskaja!) erhellen das Gemüt auf der Stelle. Ihre Mitstreiter sind der britische Gambist Laurence Dreyfus und der Australier Anthony Romaniuk am Cembalo. Man muss sich nur schnell gratis registrieren bei www.gstaadfestival.de.

FILM-TIPP

Die vierteilige Mini-Serie „Unorthodox“ startet an diesem Donnerstag bei Netflix. Die Erlebnisse einer orthodoxen Jüdin aus Brooklyn, die aus ihrer arrangierten Ehe flieht und in Berlin bei einer Band unterkommt, basieren auf der realen Emanzipationsgeschichte der in Berlin lebenden Schriftstellerin Deborah Feldman. Der Film „nimmt Perspektiven ein, die selbst im deutschen Kino noch ungewohnt sind, und einen ganz eigenen Ton treffen“, schreibt Film-Kollege Andreas Busche in seiner Tagesspiegel-Kritik. Übrigens die erste Netflix-Serie auf Jiddisch! Mit Untertiteln natürlich. (www.netflix.com)

THEATER-TIPP

Das Jugendstück „Junge Hunde“ nach Christoph Nix‘ Roman über die zögerliche Ankunft der Studentenbewegung und der Vietnam-Proteste in einer deutschen Provinzstadt hatte im September 2019 im Theater Konstanz Premiere. Ein Coming-of-Age-Stück, in dem das Fragen und Nachfragen zu Wut und Widerstand führen. Regie führt Oliver Vorwerk, jetzt wird der Mitschnitt des 80-Minuten-Stücks als „Theater für Zuhause“ geboten, via Youtube. Nicht die beste Bildqualität, aber im Theatersaal hat man ja auch nicht immer freie Sicht. (www.theaterkonstanz.de)









LITERATUR-TIPP

Sie können auch direkt auf die Webseite des Theaters Konstanz bleiben und sich zum Einschlafen noch etwas vorlesen lassen. Zum Beispiel Kafkas Erzählung „Ein Hungerkünstler“, von der Schauspielerin Antonia Jungwirth. „In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen.“ Schöner, mal etwas anderer erster Satz über das zweifelhafte Gefühl, dass früher alles besser war. (www.theaterkonstanz.de)

(Zusammenstellung:chp)