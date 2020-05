Streaming-Tipps für Sonntag, den 19. April

Urania-Tipp

Schon gemerkt? Es regnet nicht mehr in Berlin und Brandenburg, jeden Tag strahlt die Sonne von einem höhnisch blauen Himmel. Wir steuern auf ein neues, das dritte Dürrejahr in Folge zu. Ein Grund ist, dass die Arktis zu warm, der Druckgegensatz nicht ausgeprägt genug ist und deshalb keine Tiefdruckgebiete mehr bis nach Mitteleuropa gelangen. Corona hat das Thema Klimawandel verdrängt, aber es ist immer noch da und meldet sich in diesem April mit Macht zurück. Was in der Arktis passiert, beeinflusst uns alle - doch die Staaten haben nichts besseres zu tun, als die durch das schmelzende Eis frei werdenden Bodenschätze auszubeuten. Davon erzählt der italienische Journalist Marzio G. Mian, der den Pol systematisch bereist hat, in seinem Podcast "Die Arktis - Kampf um den hohen Norden" - mit dem die Urania zugleich in ihrem digitalen Programm eine Schwerpunktwoche zum Klimawandel eröffnet.

Theater-Tipp

Pflegeheime sind ein Brennpunkt der Corona-Krise. Am ungeschütztesten: diejenigen mit Demenz. Insofern passt Christoph Helds "Bewohner" auf traurige Weise in diese dramatischen Wochen und Monate. Die Lebenslinien ziehen sich hier quer durch die Zerrissenheit des letzten Jahrhunderts; verknüpft sind sie durch das unbarmherzige Vergessen, dass die Demenz am Ende ihres Lebens mit sich bringt. Das Pflegeheim wird zu einem Kosmos lebendiger Vergangenheit, in dem die Erinnerung durch die Pflegenden und Angehörigen bewahrt wird. Es sind Geschichten, die den Blick auf das Leben richten, auf die schmerzvollen wie die komischen Momente. Das Schauspiel Köln zeigt noch bis kommenden Freitag (24. April) in seiner Streaming-Reihe "Dramazon Prime" eine Aufzeichnung der Inszenierung von Hausregisseur Moritz Sostmann.

Klassik-Tipp

Auch den großen Stars fehlt ihr Publikum. An diesem Sonntag um 20.15 Uhr treten hochkarätige Namen unter dem Motto "Wir spielen für Österreich" im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses live auf: Anna Netrebko, ihr Ehemann Yusif Eyvazov oder Juan Diego Flórez. Sie singen Arien von Leoncavallo, Rachmaninow, Offenbach, Flórez auch ein Lied von Franz Schubert. Als Zuspielung sollen Jonas Kaufmann, Andreas Schager und Piotr Beczala musikalische Grußbotschaften senden. Das Konzert kann als Live-Stream empfangen werden unter https://TVthek.ORF.at und ist als Video-on-Demand danach für sieben Tage weiterhin verfügbar. Zwei weitere der Operette und dem Musical gewidmete Konzerte sollen bis Anfang Mai folgen.

Kino-Tipp

Nicht nur, aber bessonders in Corona-Zeiten lohnt es sich, in der arte-Mediadathek vorbeizuschauen. Noch bis übermorgen, 21. April, ist dort zum Beispiel Emily Atefs "3 Tage in Quiberon" (2018) zu sehen: Maria Bäumer verkörpert Romy Schneider, die sich trotz schlechter Erfahrungen mit der deutschen Presse einem "Stern"-Reporter bis zur Verletzlichkeit öffnet, das Interview mit Michael Jürgs hat 1981 tatsächlich stattgefunden. Oder, noch bis 10. Juni: Die Doku "Kubrick erzählt Kubrick", über den genialischen Regisseur, der sich nur ganz selten selbst zu seinen Filmen geäußert hat - unter anderem hier.

