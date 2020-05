Streaming-Tipps für Donnerstag, 30. April

Klassik-Tipp

Komponist und Klarinettist Jörg Widmann ist überzeugt: Babylon war viel mehr als die "Große Hure", als die sie das Alte Testament zu diffamieren versucht. Nämlich ein faszinierende Ort, an dem die Kulturen der Antike eine einzigartige Gemengelage eingingen. Also schrieb er die Oper "Babylon", gedacht als eine Art Rehabilitation, und holte sich einen prominenten Librettisten dazu: Peter Sloterdijk, seinerseits ein Fan von Menschheitsmythen. "Mächtigen Clusteraufwallungen im Orchester, ausgebautes Schlagwerk, ein schimmernder Klangstrom, changierend zwischen hohem Ton, Groteske und zarter Liebeslyrik, die nur von einer Sologeige gestützt wird, gewürzt mit selten zu hörenden Instrumenten wie der Glasharmonika", so die Eindrücke des Tagesspiegels zur Premiere der zweiten Fassung 2019 an der Berliner Staatsoper. Die streamt die Aufzeichnung jetzt an diesem Donnerstag um 12 Uhr für 24 Stunden.

Kino-Tipp

Für Fans von Superheldenfilmen hätte heute das Kinojahr richtig angefangen: Eigentlich sollte am 30. April „Black Widow“ in die Kinos kommen, der 24. Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Aus bekannten Gründen ist ja nun alles anders, der Filmstart wurde auf den 5. November geschoben. Wer sich bis dahin in das komplexe Mythengeflecht des MCU einarbeiten möchte, könnte sich – z.B. beim Streamingdienst Disney+ – die Filme in aller epischen Länge anschauen. Wer weniger Zeit hat, suche bei Youtube nach den wunderbaren „Honest Trailers“. In diesen etwa fünfminütigen Clips arbeitet ein verschworener Haufen Kino-Nerds, der unter dem Namen „Screen Junkies“ agiert, mit einem Maximum an Sachkenntnis und Humor die Essenz der jeweiligen Blockbuster heraus. Doch Obacht: Die „Honest Trailers“ sind so gut, dass man alle sehen möchte. Es gibt insgesamt über 300 von ihnen, zu allen möglichen und unmöglichen Filmen. Und das dauert dann auch wieder seine Zeit.

Theater-Tipp

Goethes "Torquato Tasso" gilt als eines der ersten Künstlerdramen der Weltliteratur, es stellt den italienischen Dichter Torquato Tasso in den Mittelpunkt der Handlung - und die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Macht. Das Deutsche Theater Berlin streamt ab Donnerstag, 19 Uhr bis Freitag, 12 Uhr die Aufzeichnung einer Inszenierung aus dem Jahr 1975. Wenige Jahre zuvor war Walter Ulbricht entmachtet worden, Regisseur Friedo Solters versucht, sowohl der These von der unbedingten Freiheit der Kunst ("Erlaubt ist, was gefällt") also auch der Gegenposition ("Erlaubt ist, was sich ziemt") Raum zu geben.

Jazz-Tipp

Die Absage des Kreuzberger XJazz-Festivals gehört zu den vielen Kollateralschäden dieser Pandemie. Seit Mittwoch läuft eine zweitägige Onlineversion mit Livekonzerten aus der leeren Emmauskirche, an diesem Donnerstag ab 16.30 treten unter anderem noch Sebastian Merk & Christian Weidner, Komfortrauschen, Claudio Puntin und Johanna Summer auf, zu sehen auf Facebook und Youtube. Der Zugang ist kostenlos, doch niemand wird daran gehindert, Online-Tickets zu kaufen und die Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen.



(Zusammenstellung: uba, wun)