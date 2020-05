Karfreitag, 10.4.





Klassik-Tipp

Doch, Ostern findet statt (der Vatikan hatte, kein Witz, erwogen, das Fest erstmals seit 2000 Jahren zu verschieben) - allerdings hauptsächlich online. Eine kleine musikalische Auswahl zum Karfreitag: Omer Meier Wellber dirigiert "Parsifal" am Teatro Massimo in Palermo, in der Leipziger Thomaskirche wird die Johannes-Passion mit nur drei Mitwirkenden und zahlreichen Zuspielungen aufgeführt (gestreamt vom MDR), die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen zeigt eine Aufführung des Deutschen Requiems von Johannes Brahms aus dem Jahr 2018 im Bremer Dom St. Petri (wo das Werk 1868 uraufgeführt worden war), am Pult: Paavo Järvi. Vergleichsweise unösterlich gibt sich die Dresdner Semperoper: Dort ist seit Gründonnerstag und noch bis Ostermontag Strauss' "Rosenkavalier" zu sehen (www.semperoper.de)





Pop-Tipp

Zum ersten Mal in seiner 65-jährigen Geschichte wird es 2020 keinen Eurovision Song Contest geben. Ob er 2021 in Rotterdam nachgeholt wird, ist noch in der Diskussion. Bis zum 15. Mai werden nun immer Freitags um 17 Uhr sogenannte Eurovision Home Concerts gestreamt. Dabei stellen Teilnehmer von 2020 und aus den vergangenen Jahren nicht nur ihren eigenen Titel vor, sondern covern auch einen Song der ESC-Historie. In der ersten Runde etwa spielt der Däne Rasmussen, der 2018 Platz 9 belegte, den Siegertitel von 2013, Emmelie de Forests „Teardrops“. Tamara Todevska aus Nordmazedonien, Siegerin des Jury-Votings 2019, singt, very casual im Kapuzenpulli, den Titel „Soldi“ des Italieners Mahmood aus dem selben Jahr. Für Quarantäne-Verhältnisse geradezu opulent ist das Home-Video, das der Ire Ryan O'Shaughnessy (16. Platz 2018) vom isländischen ESC-Song für 2020 gedreht hat: Seine Version von „Think About Things“, im Original von Daði & Gagnamagnið, ist ein echter Hit. Die Isländer sind, neben sechs weiteren Interpreten, an diesem Freitag bei Runde zwei der Eurovision Home Concerts dabei. Vielleicht revanchieren sie sich ja.





Film-Tipp

Kann ein Elefant, der einfach nur da sitzt und die Welt ansonsten ignoriert, zum Sehnsuchtsziel werden? Aber ja doch, für die Helden von Hu Bos Film "An Elephant Sitting Still" (China, 2018). Er präsentiert einen einzigen Tag, an dem die Gruppe darauf hinfiebert, endlich abfahren zu dürfen in die nordchinesische Stadt Manzhouli, wo sich der Elefant aufhalten soll: Warten als Lebenszustand, klingt vertraut? Der Streifen ist ab Freitag Abend in der neuen, inzwischen vierten Woche von "Arsenal 3" zu sehen - gemeinsam mit 15 weiteren, darunter Ulrike Ottingers "Freak Orlando" (1981), der die Weltgeschichte am Beispiel der Abnormen, Monströsen, eben: der Freaks erzählt.

Szene aus "Freak Orlando" von Ulrike Ottinger. Foto: Arsenal – Institut für Film und Videokunst

Literatur-Tipp

Ausgerechnet jetzt Albert Camus' "Die Pest" lesen, wo draußen eine reale Pest wütet? Offenbar ja, der Roman ist wieder in aller Munde. Am Karfreitag noch viel mehr, dann lesen nämlich 120 Männer und Frauen in Österreich, darunter Elfriede Jelinek, Stefanie Sargnagel oder Klaus Maria Brandauer, in einem zehnstündigen Videomarathon das gesamte Buch. Zu hören auf der Webseite des Senders FM4. Wer an diesem Tag anderes zu tun hat (was könnte das sein?): nicht schlimm, die Lesung bleibt noch einen ganzen Monat lang online. Freiwillige Spenden gehen an Kulturschaffende, die von der Krise betroffen sind.





Theater-Tipp

Auch Dieter Hallervorden, Chef am Steglitzer Schlosspark Theater, hat jetzt auf die Ereignisse reagiert - und streamt jeden Freitag um 19.30 Uhr eine rund 30-minütige Gesprächsreihe mit befreundeten Künstlern, inklusive Sketche und Szenenausschnitte. Für die zweite Folge von "Geist mir Humor" ist Harald Effenberg angekündigt, oft am Schlosspark Theater aufgetreten und dem Publikum vielleicht noch als langjähriger Sketch-Partner von Hallervorden im Jubiläums-Programm „Stationen eines Komödianten“ bekannt ist. Zu sehen auf Facebook und Youtube.





(Zusammenstellung: uba/wun)