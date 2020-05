Streaming-Tipps für Freitag, 24. April

Entertainment-Tipp

Schlosspark-Theater-Chef Dieter Hallervorden hat diese Woche mit einem Offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters aufhorchen lassen, in dem er praktische Vorschläge machte, wie die Theater in Deutschland möglichst bald - abstandsregelkonform - wieder öffnen könnten. Auch in Sachen Live-Stream macht der 84-Jährige unermüdlich weiter. "Geist mit Humor" heißt die Talk-und-Musik-Reihe, die auch an diesem Freitag um 19.30 Uhr auf Youtube und Facebook fortgesetzt wird. Christoph Schobesberger, der im Schlosspark Theater mehrfach Stars wie Frank Sinatra oder Peter Alexander zum Leben erweckt hat, tritt mit Pianist Herbert Götz auf. Und auch Gayle Tufts verlässt ihre natürliches Berliner Habitat, das - natürlich ebenso zur Zeit geschlossene - Tipi am Kanzleramt, um in Steglitz zu singen und zu plaudern, begleitet wird sie dabei von Marian Lux am Klavier. Johannes Hallervorden moderiert den Livestream.

Pop-Tipp

Drei Tage lang öffnet die Warner Music Group ihre Archive: Von heute 18 Uhr an bietet sich beim „PlayOn Fest“ die vermutlich nicht so schnell wiederkehrende Gelegenheit, hochkarätige Live-Performances (die meisten stammen aus den letzten fünf Jahren) zu streamen. Unter den über 60 Acts sind Weltstars wie Ed Sheeran, Coldplay, Bruno Mars und David Guetta, aber auch gut abgehangener Indierock-Adel (Flaming Lips, The War On Drugs), brachiale Krawallmacher (Slipknot, Korn), tiefenentspannte Hip-Hop-Granden (Gucci Mane, Lil Uzi Vert) und angesagte Pop-Amazonen (Cardi B, Janelle Monaé). Viele der Konzerte waren noch nie im Internet zu sehen. Alle Einnahmen des Events, die unter anderem aus dem Merchandising mit Fanartikeln generiert werden sollen, gehen vollständig an die Weltgesundheitsorganisation. Das Ganze kann über den Songkick-Youtube-Kanal verfolgt werden.

Theater-Tipp

Der antike Mythos von Medea ist auch deshalb so stark, so kraftvoll, weil er so unheimlich, so unverständlich bleibt. Ja, dieser Frau wird entsetzlich mitgespielt, Jason verlässt sie, lässt sie zurück in Elend und Angst. Aber wie tief muss der Abgrund reichen, der in Medea aufgerissen ist, dass sie aus Rache die beiden gemeinsamen Kinder umbringt? 2012 inszenierte Michael Thalheimer am Berliner Ensemble das Stück von Euripides, mit Constanze Becker in der Titelrolle. Die Aufzeichnung ist ab Freitag 18 Uhr als Stream der Woche auf der Webseite des BE zu sehen. Constanze Becker erhielt damals für ihre Darstellung den Theaterpreis "Der Faust" als beste Schauspielerin.

Klassik-Tipp

Bergamo ist in diesen Wochen eine Chiffre für die düsterste Zeit Italiens seit Jahrzehnten. Man könnte darüber vollkommen vergessen, für was Bergamo auch steht: Es ist der Geburtsort Gaetano Donizettis. Das hier alljährlich stattfindende Donizetti Festival plant für diesen Freitag um 18 Uhr ein spezielles Facebook-Event, um den Optimismus wachzuhalten: "Gran Gala sul sofà: Donizetti and Friends for Bergamo" auf Youtube und Facebook. Es geht darum, dass wir alle angesichts geschlossener Theater und Home Office zunehmend vergessen, was es heißt, sich schön anzuziehen. Laut Ankündigung ist jeder und jede eingeladen, sich hübsch zu machen und Fotos von sich zu senden, sogar der Bürgermeister von Bergamo soll mitmachen. Die besten Outfits werden prämiert - mit Tickets für das nächste Festival.

Kunst-Tipp

Auch die Bayrischen Staatsgemäldesammlungen in München, zu deren prominenteste Museen die drei Pinakotheken gehören, wollen während dieser surrealen Corona-Monate den Kontakt zu ihrem Publikum nicht vollkommen verlieren. Deshalb nimmt immer am Freitag und am Mittwoch von 13.30 Uhr bis 14 Uhr eine Kamera ausgewählte Kunstwerke ins Visier, während Expertinnen und Kuratoren aus dem Homeoffice dazu aufschlussreiche Erläuterungen geben. "In der Krise können ausgewählte Kunstwerke Mut machen, Perspektiven aufzeigen und zum Denken anregen." Userinnen können außerdem über Instagram live Fragen stellen. Am heutigen Freitag kommt die Übertragung aus der Pinakothek der Moderne.

(Zusammenstellung: uba, wun)