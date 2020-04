Kabarett-Tipp

Er gilt als der Psychologe unter den Comedians: C. Heiland tritt mit seinem Programm "Hoffnung für Abgehängte" am Mittwoch um 20.30 im Livestream des Kreuzberger BKA-Theaters am Mehringdamm auf. "Sie werden sehen, danach geht es ihnen besser", verspricht das Haus - ob das daran liegt, dass wir dann endlich wissen, was ein Omnichord ist? Denn Heiland ist nach eigenen Angaben der Einzige weltweit, der dieses Instrument spielt. Freiwillige "Anti-Virus-Tickets" für 10, 20 oder 40 Euro gibt's im BKA-Webshop, man kann auch einfach einen beliebigen Betrag überweisen (Infos auf der Webseite). Der nächste Stream (mit René Marik) aus dem BKA ist dann am Karfreitag.





Kunst-Tipp 1

Die Kunsthalle Baden-Baden wollte sowieso mit neuen Formaten experimentieren, um ihre Exponate auch im Internet besser präsentieren zu können. Corona hat das jetzt, wie so vieles, beschleunigt. An diesem Mittwoch um 19 Uhr findet auf Zoom die digitale Vernissage von kunsthallerevisited.com statt. Künftig können dann fünf Ausstellungen (darunter "Körper. Blicke. Macht. Eine Kulturgeschichte des Bades) auf Smartphone, Tablet oder Laptop betrachtet werden, auch Interaktion ist möglich. Zur Eröffnung stellen Künstlerinnen, Künstler, Akteure und Verantwortliche das Projekt vor.





Klassik-Tip

Die Berliner Philharmoniker stellen ihre Digital Concert Hall ja bekanntlich gerade kostenlos für alle zur Verfügung (bei Anmeldung auf www.berliner-philharmoniker.de bekommt man einen Code). Mittwoch zur vertrauten Konzert-Zeit um 20 Uhr steht die zweite Folge des kurzfristig auf die Bein gestellten "Easter@Philharmonie"-Festivals an. Genaues wird nicht verraten, aber das Programm soll sich um Gustav Mahler drehen, es gibt Auszüge aus dem Archiv der Digital Concert Hall, Kammermusik und zum Schluss das Finale der Sechsten - mit Kirill Petrenko am Pult.





Kunst-Tipp 2

Wer sein Französisch aufpolieren und gleichzeitig etwas über Kunstgeschichte lernen möchte, ist beim Museum Unterlinden im (schlimm von Covid-19 betroffenen) Elsass richtig. Bedeutendstes Exponat dort ist der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, der - geschlossen - vor allem für seine drastische Darstellung des gekreuzigten Jesus bekannt, aber auch in geöffnetem Zustand äußerst interessant ist - gerade in Corona-Zeiten! Auf der linken Bildtafel ist nämlich der Heilige Antonius zu sehen, der den Einsiedler Paulus besucht. Nach dem Heiligen ist eine Seuche des Mittelalters, das so genannte "Antoniusfeuer" benannt, und zu seinen Füßen wächst Eisenkraut. Mönche erhofften sich davon eine heilsame Wirkung. Museumsidrektorin Pantxika de Paepe erzählt in einem dreiteiligen Podcast (zu hören untet anderem auf Deezer) Spannendes über den Altar und seine Restraurierung.

Der Isenheimer Altar in geöffnetem Zustand mit dem Heiligen Antonius beim Einsiedler Paulus auf der linken Bildtafel. Foto: Musée Unterlinden Colmar

Theater-Tipp

Die Darstellerinnen und Darsteller sind Romnija, Rom und Romani, sie kommen aus Österreich, Serbien, Deutschland, Kosovo, Rumänien, England und Schweden, sie sind auch israelischdeutsche oder türkische Berliner, sind femiinistisch, radikal, queer: eine extrem diverse Gruppe also, die am Maxim Gorki Theater gemeinsam die "Roma Armee" bildet. Sie kämpfen nicht nur gegen Antiziganismus, sondern überhaupt gegen Rassismus und strukturelle Diskriminierung. Das Stück von Hausregisseurin Yael Ronen wird als "Rechercheprozess" bezeichnet und ist ab diesem Mittwoch 18 Uhr für 24 Stunden im Gorki Stream verfügbar.





(Zusammenstellung: uba)