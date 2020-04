Sonntag, 5.4.





Der britisch-südamerikanische Geiger Daniel Hope ist einer, der mit den Medien zu tanzen versteht. Ein Tausendsassa, der auch Bücher schreibt, Festivals kuratiert und als Musikvermittler auftritt. Jetzt, angesichts geschlossener Konzertsäle, hat er ebenfalls sofort reagiert: Jeden Abend ab 18 Uhr lädt er für rund 30 Minuten auf Arte Concert befreundete Künstler und Musikerinnen zu sich nach Hause ein, musiziert mit ihnen und leistet so seinen ganz eigenen Beitrag zur Krisenbewältigung. Max Raabe, Barrie Kosky, Heike Makatsch, Till Brönner oder Katharina Thalbach waren bei ihm zu Gast oder werden noch erwartet.





Am gestrigen Samstag war sie noch als Lady Macbeth an der New Yorker Met zu sehen, heute kann man Anna Netrebko schon in der gleichen Rolle an der Berliner Staatsoper hören, an der Seite von Placido Domingo in Verdis Oper "Macbeth". In weißem Gewand irrlichtert sie dort über die Bühne, irre geworden an ihrer eigenen Machtgier - und beweist erneut: Sie ist nicht nur eine der besten Sopranistinnen unserer Zeit, sondern auch eine ziemlich überzeugende Darstellerin. Die Inszenierung stammt von 2018 und war die letzte Regiearbeit von Harry Kupfer, der am 30. Dezember vergangenen Jahres gestorben ist, an der Staatsoper. An diesem Sonntag ab 22.15 Uhr wird sie beim rbb gestreamt.





Noch bis Mittwoch gibt's jeden Abend um 21 Uhr Live-Auftritte im SchwuZ, veröffentlicht auf Arte Concert und danach auch in der Arte Mediathek zu sehen. Heute Abend kommt die süfafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou nach Neukölln. Seit einer lebensverändernden Reise nach Europa mit 16 Jahren kehrt sie immer wieder hierher zurück, besonders auch nach Berlin. Sie hat bisher drei Alben veröffentlicht: "Momentum" (2014), "Orbit" (2016) und "Paper Castles" (2019). Alle Konzerte im SchwuZ finden natürlich ohne Publikum statt, eine besondere Herausforderung für alle Künstler - also bitte wenigstens kräftig streamen! Und wer das SchwuZ während der Schließzeit unterstützen möchte, kann das hier tun.

Es gilt als das größte Dokumentarfilm-Festival der Welt - und wird wohl wahrscheinlich im November dieses Jahres auch wieder stattfinden: Das International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Um die Zeit der - auch in den Niederlanden geschlossenen - Kinos erträglicher zu gestalten, haben die Macherinnen und Macher über 800 Filme aus den Archiven online zugänglich gemacht - gratis oder gegen einen geringen Betrag. der geht direkt an die Regisseure oder Verleiher, für die die Krise ebenfalls schnell existenzbedrohend werden kann.





Die mythische, rätselhafte Gestalt Medea, die von Jason verlassen wird und daraufhin die gemeinsamen Kinder umbringt, ist zweimal zu einem beliebten Literaturstoff geworden: in der Antike, bei Euripides, Ovid, Seneca - und dann wieder in der beginnenden Moderne, von Franz Grillparzer bis hin zu Christa Wolff. Auch Hans Henny Jahnn hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, auf seinem Drama beruht die Abschlussarbeit von Rieke Süßkow an der Theaterakademie Hamburg. Sie beschäftigt sich nicht mit der Frage, warum eine Frau ihr Söhne umbringt, sondern, was sie überhaupt erst dazu bringt, einen Teil von sich zu verleugnen, um geliebt zu werden. Im Nachtkritikstream steht die Aufführung am Sonntag ab 18 Uhr zur Verfügung.





