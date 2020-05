Streaming-Tipps für Dienstag, den 21. April

Pop-Tipp

Heute vor vier Jahren starb Prince, das wahrscheinlich größte Universalgenie der Popgeschichte, mit 57 an einer versehentlichen Medikamentenüberdosis. Mit einer Reihe fantastischer Alben hat Prince in den 80ern quasi im Alleingang die Popwelt revolutioniert. Und doch sind seine Studiowerke nur eine Seite seines Schaffens, denn Prince war auch ein begnadeter Live-Musiker und ein wahrer Hexer auf der E-Gitarre. Exemplarisch sei eine Aufnahme aus dem Jahr 2004 empfohlen, als der drei Jahre zuvor verstorbene George Harrison in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Zu diesem Anlass performte eine exquisit besetzte All-Star-Band (darunter Tom Petty, Steve Winwood, Jeff Lynne und Harrisons Sohn Dhani) den von Harrison komponierten Beatles-Song „While My Guitar Gently Weeps“ als epische Breitwand-Hymne – bis nach der Hälfte des Stücks Prince vom rechten Bühnenrand in die Mitte schlendert und zu einem dreiminütigen Gitarrensolo ansetzt, das einem den Atem stocken lässt.

Theater-Tipp

Die katastrophale Stellung der Frau im 18. Jahrhundert (und natürlich auch davor und danach) ist nur einer der Stränge in Lessings Trauerspiel "Emilia Galotti", ein anderer der Konflikt zwischen der alten Macht des Adels (in Gestalt des Prinzen Hettore, der Emilie heiraten möchte und dafür seinen Konkurrenten ermorden lässt) und dem heraufziehenden Bürgertum (verkörpert von Emilias Vater Odoardo). Michael Thalheimer, Meister der Verknappung und Freilegung des Wesentlichen, hat das Stück 2001 am Deutschen Theater Berlin inszeniert, in Zusammenarbeit mit seinem bewährten Bühnenbildner Olaf Altmann und einem legendären Cast (darunter Regine Zimmermann, Nina Hoss, Sven Lehmann, Ingo Hülsmann). Im Rahmen von "DT Heimspiel" ist die 75-minütige Inszenierung von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr auf der Webseite des Deutschen Theaters zu sehen.

Kino-Tipp

Das Frankfurter "Lichter"-Filmfestival hat nicht so viel Glück gehabt wie die Berlinale 2020, die noch kurz vor Beginn der Pandemie über die Bühne ging. "Lichter" hätte ursprünglich vom 21. bis 26. Aprill stattfinden sollen, nach einem Umzug ins Internet sind die Filme jetzt während des gleichen Zeitraums im Streaming-Programm verfügbar - in Kategorien wie "Zukunft Deutscher Film", "Regionale Langfilme" oder dem Themenschwerpunkt "Macht". Dazu gibt es Publikumsvoting, Interviews und Panelgespräche. Die Tickets kosten drei bis acht Euro, pro Film sind rund 300 Eintrittskarten verfügbar, danach ist er ausverkauft - fast wie im realen Kino.

Kunst-Tipp

Die Museen in Brandenburg dürfen, anders als in Berlin, wieder öffnen. Das Potsdamer Museum Barberini braucht trotzdem noch Zeit, zum die Voraussetzungen zu schaffen. Inzwischen gibt es Neuigkeiten von der Webseite: Dort werden im Rahmen der "Barberini Live Tour" jetzt individuelle Führungen durch die aktuelle Monet-Ausstellung angeboten. "In dem interaktiven Rundgang tauchen die Besucher ein in die Vielfalt der Orte, die Monet im Lauf seines langes Künstlerlebens geprägt hat – von der Großstadt Paris und den Seine-Dörfern Argenteuil, Vétheuil und Giverny bis zu Reisezielen wie London oder Venedig", heißt es. Unter www.museum-barberini.com/digital/ erfährt man, was dazu nötig ist, unter anderem eins stabiler Internetzugang und eine Anmeldung fünf Tage im Voraus. Die erfahrenen Guides sind freie Mitarbeiterinnen des Museums, die mit dieser Aktion unterstützt werden sollen.

(Zusammenstellung: uba, wun)