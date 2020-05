Dienstag, 14. April

Klassik-Tipp 1

Streamen ist zwar schön und gut, aber irgendwie müssen Künstler und Künstlerinnen auch in Corona-Zeiten etwas verdienen. Beim neuen Kanal Qchamberstream.com kann man Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro kaufen - und erhält dafür, laut Eigendarstellung, Online-Konzerte in Topqualität. Am Ostermontag sind die Geigerin/Bratischstin Elisabeth Kufferath und die Pianistin Kivelia Dörken live im Herrenzimmer der Villa Seligmann in Hannover aufgetreten, unter anderem mit Mendelssohn Bartholdys Sonate in f-Moll für Violine und Klavier, op. 4, mit Luciano Berios hochvirtuoser "Sequenza VIII für Violine solo" oder György Kurtágs "Hommage à J.S.B." Wer Tickets kauft - und damit die Musikerinnen unterstützt - kann das Konzert noch eine Woche lang nachhören.

Literatur-Tipp

Lust auf einen Homeoffice-Besuch bei Günter Grass oder Uwe Johnson? Im Literarischen Colloqium am Wannsee entstand von 1968 bis 1971 eine ungewöhnliche Dokumentarfilmreihe, nach einem Drehbuch von Walter Höllerer, der aus dem Hintergrund auch zu hören ist. Im diesem „Literarischen Profil europäischer Großstädte“ werden Autorinnen und Autoren im Kontext ihrer Stadt porträtiert, etwa in Prag, Rom oder London. Der Berlinfilm von 1971 unter Regie von Wolfgang Ramsbott wird annonciert als „achtzigminüte Zeitreise in (die immerzu verrauchten) West-Berliner Kneipen (,Bundeseck' am Friedrich-Wilhelm-Platz) und Lesebühnen, in Verlagsbüros und Druckwerkstätten, in die Salons und Wohnzimmer der tonangebenden Intellektuellen“. Neben Hausbesuchen bei Johnson, Grass und Ingeborg Drewitz und dem Theaterkritiker Friedrich Luft kommen auch das Atelier von Kurt Mühlenhaupt und der Wagenbach-Verlag in den Blick, ebenso die österreichische Community um Gerhard Rühm, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Und die Dichter in Ost-Berlin? Werden als Diashow eingefügt, mit Fotos von Renate von Mangoldt. Bis zum 19. April auf der Website und dem Youtube-Kanal des LCB.

Theater-Tipp

"Boulevardstück vom Herbst" nannte Kritiker Benjamin Henrichs einst Arthur Schnitzlers Stück "Der einsame Weg" und fügte hinzu: "In Andrea Breths Inszenierung wird nicht melancholisch gescherzt und wehmütig durchs Laub gegangen, sondern Ernst gemacht: Ein lautloses Massensterben findet hier statt, bei dem die Überlebenden den traurigsten Tod erleiden.« In Schnitzlers Endzeit-Stück vom Zerbröseln der alten k. u. k. Gesellschaft findet Breth ohne große Mühe viel von der alten Bundesrepublik. An diesem Dienstag um 18.30 Uhr ist die Inszenierung, die am 30. September 1991 Premiere hatte, in der Reihe "Zwangsvorstellung" auf der Webseite der Berliner Schaubühne zu erleben. Davor gibt's täglich um 18 Uhr das künstlerische Grußwort eines Ensemblemitglieds.

Klassik-Tipp 2

Das Easter@Philharmonie-Festival der Berliner Philharmoniker endet an diesem Dienstag um 13 Uhr mit einem Programm, das komplett dem bedeutendsten Jubilar des Corona-Jahres 2020, Ludwig van Beethoven, gewidmet ist. Eine Aufführung der Siebten mit Kirill Petrenko ist dabei, der Kammermusiker Beethoven wird vorgestellt und ein Filmausschnitt mit Impressionen der Osterfestspiele 1978 gezeigt. Hornistin Sarah Willis führt durch das Programm, das nichts kostet - die Digital Concert Hall ist aktuell für alle zugänglich.

(Zusammenstellung: uba)