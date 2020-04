Dienstag, 31. März

Jazz-Tipp

Am 12. Februar war das Jazz At Lincoln Center Orcestra mit seinem Leiter, dem legendären Trompeter Wynton Marsalis, zu Gast in der Hamburger Elbphilharmonie. Unter dem Motto #Elphi At Home stellt Deutschlands immer noch angesagtestes neues Konzerthaus eine ganze Reihe von Veranstaltungen als Livestream bereit. Darunter das Konzert des 1988 gegründeten New Yorker Ensembles, das sich der Bewahrung des Jazz-Erbes verschrieben hat. (www.elbphilharmonie.de)

Klassik-Tipp

Last-Minute-Call: Noch bis Dienstag um Mitternacht kann man das virtuelle Festival zum Weltklaviertag am 28. März nachschauen und -hören. Zehn namhafte Pianistinnen und Pianisten - Maria João Pires, Víkingur Ólafsson, Rudolf Buchbinder, Joep Befing, Seong-Jin Cho, Kit Armstrong, Jan Lisiecki, Simon Ghraichy, Daniil Trifonov oder Evgeny Kissin setzten sich zu Hause (oder wie Trifonov in einer geschlossenen Schule in der Dominikanischen Republik) an ihre Instrumente und nahmen ihr Spiel per Smartphone auf. Sie interpretierten unter anderem Beethovens „Pathétique“ und die Diabelli-Variationen, außerdem Werke von Bach, Rameau, Chopin oder Debussy. 800.000 Klassikfans verfolgten das Geschehen am Samstag live, bis heute Nacht findet sich das Programm noch komplett und gratis auf dem Youtube-Kanal der Deutschen Grammophon.



Theater-Tipp

Bei der Premiere des experimentellen Stücks „Einige Nachrichten an das All“ nach einem Text von Wolfram Lotz am Schauspiel Dortmund trat der Regisseur und Theaterleiter Kay Voges auf die Bühne: "Wir haben versucht, die Grenzen der Wirklichkeit neu abzumessen (...). Wir haben Körper verloren, die Bühne hat ihre Schauspieler verloren. Worte werden nicht mehr Fleisch." Das war 2012, das Stück schickte die Darsteller auf die Leinwand und entgrenzte die Bühne Richtung Film, indem auch auf der Halde in Bottropp und in einem eiskalten See gespielt und gefilmt wurde. Und weil die Bühne in diesen Tagen wieder für die Schauspieler verloren ist, wird der Filmtheaterfilm nun online gezeigt. Voraussichtlich noch bis 18 Uhr auf Vimeo, dann folgt die nächste Nummer.

Film-Tipp

Erkundung eines Tatorts. 1992 kamen zwei Roma in einem Kornfeld in Vorpommern ums Leben, sie wurden von Jägern erschossen. Philip Scheffner hat in seinem Dokumentarfilm „Revision“ 2012 ermittelt, was die Polizei versäumt hatte. Der Film, der damals auf der Berlinale lief, findet sich im Angebot der zweiten Woche im „Arsenal 3“. Das Berliner Arsenal-Kino, dessen Säle 1 und 2 jetzt geschlossen sind, zeigt Berlinale-Beiträge aus dem eigenen Verleih im virtuellen Streaming-Kinosaal. Auch auf der aktuellen Liste: ägyptische Filmemacher*innen kurz vor der Revolution in Kairo („In the Last Days of the City“) oder eine Erkundung der Sonora-Wüste zwischen Mexiko und den USA samt ihren Migranten und Grenzschützern von 2017 („El Mar la Mar“). www.arsenal-kino.de

Literatur-Tipp

Das Literarische Colloquium Berlin hat sein Casino ausgeweitet. 17 Autorinnen und Autoren werden „poetisch politisch“, täglich um 18 Uhr, vorerst noch bis zum 6. April. Kuratiert wird die Reihe von Paula Fürstenberg, Yael Inokai und Max Czollek, der auf der Webseite des LCB auch zu einer Poesietour durch die Psychogeographie Berlins einlädt, Tempelhofer Feld inklusive. https://lcb.de

(Zusammenstellung: chp)