Mittwoch, 15. April

Literatur-Tipp

Es wäre schön, wenn von dieser Krise wenigstens das Lesen profitieren würde. Denkt sich auch das Goethe-Institut - und hat internationale Autorinnen und Autoren eingeladen, jeweils eine Geschichte zu erzählen, die ablenkt, Mut macht, schmunzeln lässt, in jedem Fall: der Katastrophe etwas entgegensetzt. Klingt vertraut? Ja, denn Vorbild ist Boccaccios Erzählzyklus "Decamerone", der nach dem gleichen Prinzip funktioniert. In der Video-Reihe "Zeit zuzuhören", die in Kooperation mit radioeins vom rbb entstanden ist, hat bisher unter anderem T.C. Boyle geschildert, wie marinierte Hühnchen unerwartete Besucher anlocken, oder Literaturnobelpreisträgerin erzählt, wie sie wegen neuer Manschetten aus Fuchsfell Besuch vom Geheimdienst bekam.

Pop-Tipp

Der Regisseur eines bitterbösen Horrorfilms wie „A Quiet Place“ ist nicht gerade der erste, der einem einfallen würde, um in einer globalen Krise Nachrichtensendungen zur Hebung der öffentlichen Moral zu drehen. Doch genau das ist es, was John Krasinski, der Ehemann der Schauspielerin Emily Blunt, mit den in seinem Zuhause in Brooklyn Heights produzierten „Some Good News“ im Sinn hat. In den bekennend amateurhaften, gut viertelstündigen Clips vermeldet Krasinski allerlei Optimistisches und Kurioses rund um die Corona-Krise und huldigt insbesondere den Berufs- und Alltagshelden, ohne die der Kampf gegen die Pandemie aussichtslos wäre. Die kleinen Hoffnungsschnipsel aus aller Welt sind saukomisch (Nonnen, die zu „We Will Rock You“ tanzen), ergreifend (ein 105-Jähriger, der, von Covid-19 genesen, aus dem Krankenhaus entlassen wird) oder einfach niedlich (ein Steppke, der Bob Marleys „Everything's Gonna Be Alright“ singt). Nach einer Folge „Some Good News“ sieht man den neuesten Statistiken des Robert-Koch-Insituts gelassener entgegen.

Theater-Tipp

Seit es im antiken Griechenland entstanden ist, gehört der Chor gehört zum Theater. Die polnische Regisseurin Marta Górnicka gilt als Wiederentdeckerin des chorischen Prinzips im zeitgenössischen Theater. Am 3. Oktober 2018 choreografierte und dirigierte sie vor dem Brandenburger Tor eine 50-köpfige Gruppe professioneller und nichtprofessioneller Schauspielerinnen und Schauspieler aus verschiedensten Bereich der Zivilgesellschaft, um zu zeigen, dass das deutsche Grundgesetz kein Projekt einer ethnisch einheitlichen Gemeinschaft ist. Eine Aufzeichnung von "Grundgesetz" ist an diesem Mittwoch ab 18 Uhr für 24 Stunden im Stream des Maxim Gorki Theaters verfügbar. Als "Stresstest für das Grundgesetz" wird die Aufführung beschrieben, "um seine Belastbarkeit in Krisensituationen zu überprüfen". Auch Górnicka hätte wohl nicht ahnen können, dass es in der Realität schon zwei Jahre später zu dieser Krise kommen würde.

Kabarett-Tipp

"Große Stimme, rauchiges Timbre, dezenter Hüftschwung und stilvoller Auftritt" - so wird Jade Pearl Baker beschrieben. Heute um 20.30 Uhr ist die junge Dragqueen live im Stream des BKA-Theaters am Mehringdamm zu sehen, begleitet von Felix Roßkopf am Klavier. Wie so viele Künstlerinnen und Künstler in der aktuellen Krise bleibt sie damit zwar im Bewusstsein des Publikums, verdient aber wenig bis nichts am Auftritt. Wer möchte, kann deshalb ein freiwilliges Antivirus-Livestreamticket im Webshop des BKA-Theaters kaufen.

(Zusammenstellung: uba, wun)