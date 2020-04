Donnerstag, 2. April





Theater-Tipp

Auch Österreich ist dicht, und das bedeutet natürlich: Reisen nach Wien sind im Moment nicht möglich. Wer es vor Sehnsucht nicht mehr aushält, kann zumindest das Burgtheater virtuell besuchen. Unter dem Motto "My home is my Burgtheater" liest seit 24. März jeden Tag ein anderes Mitglied des Ensembles "Geschichten, die mich gerettet haben". Am gestrigen Mittwoch zum Beispiel trug Caroline Peters ein Gedicht von Paul Celan vor, es trägt, nun ja, den Titel "Corona". Alle bisherigen Auftritte sind weiterhin auf der Burgtheaterwebseite abrufbar. Die Streams gehen täglich um 11 Uhr online, an diesem Donnerstag ist Markus Scheumann dran. Auch zu sehen auf den Twitter-, Facebook- und Instagram-Kanälen des Burgtheaters.





Talkshow-Tipp

Bereits zum dritten Mal widmet John Oliver eine Folge seiner auf HBO ausgestrahlten Late-Night-Show „Last Week Tonight“ der Corona-Pandemie. Und wie all seine Talk-Kollegen macht er seinen Job gegenwärtig unter erschwerten Bedingungen: Ohne das ansteckende Gelächter des Studiopublikums ist seine zwanzigminütige rhetorische Tour de Force fast noch eindringlicher. Wie so oft bei seinen Analysen des Irrsinns in seiner Wahlheimat USA und im Rest der Welt ist die Diagnose des britischen Satire-Genies ebenso bestürzend wie voller Galgenhumor. Doch Oliver gelingt es fast immer, seinen Zuschauern eine gute Prise Hoffnung mit auf den Weg zu geben. In Englisch.





Klassik-Tipp

Zwangspause auch beim Pierre Boulez Saal - das Haus an der Französischen Straße streamt deshalb unter dem Stichwort "Intermission" Auftritten aus den vergangenen Jahren. Ab heute, Donnerstag, 18 Uhr, sind das seit Jahrzehnten aufeinander eingespielte Duo Daniel Barenboim und Martha Argerich zu sehen mit einem Konzert von 2017. Die beiden spielen, teils vierhändig, Werke von Liszt, Ravel und Bizet, die Streams sind immer drei bis vier Tage online. Aktuell, also noch bis Donnerstag 18 Uhr, kann man auf der Webseite den Jazzpianisten Fred Hersch mit seinem Trio hören und sehen.

Daniel Barenboim und Martha Argerich kennen sich seit Jahrzehnten. Foto: Foto: Soeren Stache/dpa

Film-Tipp

Die Edition Salzgeber startet an diesem Donnerstag ihren Salzgeber Club. Ab sofort ist auf der Hompage jede Woche ein Film als Video-on-Demand verfügbar, der noch nicht auf DVD oder Blue-Ray veröffentlicht wurde und gegen eine Gebühr ausgeliehen werden kann. Die Filme sind dann vier Wochen exklusiv dort zu sehen. Los geht's mit "Kopfplatzen" (D 2019). Max Riemelt spielt einen Pädosexuellen, der sich gegen das immer stärker werdende Verlangen in ihm zu wehren versucht. "Regisseur und Drehbuchautor Savaş Ceviz nimmt dabei bewusst die Perspektive eines potenziellen Täters ein, um dessen Innenleben zu ergründen. Max Riemelt verkörpert die intensive, mutige Rolle höchst eindrücklich, ohne die mögliche Täterschaft der Hauptfigur zu verharmlosen", schreibt Salzgeber dazu (www.salzgeber.de)





Literatur-Tipp

Obwohl über 25 Jahre her, gilt eingefleischten Trekkies "Star Trek: The Next Generation (lief in Deutschland unter dem Titel "Das nächste Jahrhundert") immer noch als beste aller Star Trek-Serien. Captain Jean-Luc Picard ist inzwischen Admiral und im Ruhestand - als solcher erlebt Darsteller Patrick Stewart gerade in der Amazon Prime-Serie "Picard" ein Comeback auf den Bildschirmen. Dass Stewart sein Handwerk bei der Royal Shakespeare Company gelernt hat, konnte sein Captain auf der Enterprise eigentlich nie verbergen. Jetzt kehrt er zu seinen Ursprüngen zurück und rezitiert auf Instagram nach dem Motto "A sonett a day keeps the doctor away" jeden Abend Lyrik.





(Zusammenstellung: uba,wun)